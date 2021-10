Češi po výhře: Bolelo to, řekl Schick. Hložek měl radost z gólu

„Výsledek je pozitivní, vyhráli jsme dva nula, měli jsme ještě další šance. Ale nejdůležitější jsou tři body, ty bereme. Hra mohla být lepší, ale v téhle fázi kvalifikaci jsme za tři body rádi. V určitých chvílích jsme mohli být víc trpěliví na balonu, ale dělali chyby a umožnili Bělorusům chodit do brejků. To je jejich největší zbraň, vepředu mají šikovné hráče. Má první asistence? Už před zápasem mi Schicky říkal, že když budu mít čas, mám ho hledat do kolma. Věděl jsem, že ve vápně určitě bude, podvědomě jsme se to snažil dát na zadní tyč. Šlo to trošku za něj, nedal jsem ideální balon. Ale on tam byl a krásně to uklidil.“ Michal Sadílek, záložník

„Je to první gól za reprezentaci, jsem nadšený. Dostal jsem krásný balon od Páti Schicka, možná i se štěstím to tam propadlo, ale i taková branka se počítá. Doufám, že mi to pomůže. Víc jak deset zápasů jsem gól nedal, to je hodně, doufám, že to teď začne padat. Hrál jsem podhrot a pak z křídla, ty pozice jsou obě úplně jiné. Na podhrotu to hraju zády ke stoperům, zleva to mám čelem k bráně. První poločas jsme hodně dobývali, oni tam byli v pěti lidech, téměř tam nebylo místo. Dali jsme gól, ale to bylo po centru. Pak jsme tam měli víc šancí, trošku se to otevřelo. Jsem rád, že odvážíme tři body.“ Adam Hložek, útočník

„Mohl jsem dát ještě jeden gól, tam jsem to nevyřešil dobře. Dneska to hodně skákalo, měl jsem volit jednodušší řešení. Asi můžu být spokojený, jsme rádi, že to máme za sebou, bolelo to, nebylo to jednoduché. Terén nebyl dobrý, špatně se na tom kombinovalo, hlavně první dotek je na takovém terénu obtížný. Ale hrál jsem i na horším. V průběhu druhé půle jsme měli víc šancí, oni museli hrát víc dopředu. Balony na mě byly, i když jsme z toho branku nedali, odrazí se to a z toho si vytváříme tlak. V tomhle jsme se dneska zlepšili, mohli jsme přidat i nějaký gól navíc.“ Patrik Schick, útočník