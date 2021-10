Slováci jistě bez MS: Neúspěch, co kouč? Chvála pro hráče „S“ i Almásiho

Do konce kvalifikace ještě zbývají dva zápasy, Slovensko už ale má jasno. Světový šampionát v Kataru se za rok bude hrát bez party kolem kapitána Marka Hamšíka. Mužstvo trenéra Štefana Tarkoviče v pondělí remizovalo v Chorvatsku (2:2) a definitivně přišlo o postupové šance. Nepomohly ani góly hráčů pražských „S“ – slávisty Ivana Schranze a sparťana Lukáše Haraslína, kteří stejně jako další zástupci české ligy slyšeli chválu. „Minimálně na druhé místo jsme měli, je to neúspěch,“ smutnil šéf svazu Ján Kováčik.

Mezi světovou elitou zatím hráli jen jednou. Na MS 2010 v Jihoafrické republice Slováci nečekaně prošli ze skupiny, když za sebou nechali i Italy, tehdejší obhájce titulu. Od té doby ale přicházejí jen kvalifikační zklamání.

V tomto cyklu se vše začalo kazit už na jaře, kdy přišly remízy na Kypru i s Maltou. Místo povinných šesti bodů mělo Slovensko na úvod skupiny jen dva a manko už dohnat nedokázalo. Co na tom, že doma skolilo třeba Rusko a obstálo i v pondělí v Chorvatsku. Ztrát bylo jednoduše příliš mnoho…

„Bylo jasně vidět, že když byli hráči v pořádku a pravidelně hráli, tak podávali dobré výkony i v reprezentaci. Mohlo to vypadat jinak už v březnovém termínu. Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale měli jsme až jedenáct změn ve třech zápasech plus další věci, které nebylo jednoduché vyřešit. Nevymlouvám se, byla to realita,“ poznamenal trenér Štefan Tarkovič.

Na Slovensku už se, jak to při kvalifikačních zklamáních bývá, začalo spekulovat o trenérově pozici.

„V této skupině jsme měli na to, abychom skončili minimálně druzí. Považuji to za neúspěch. Na konci cyklu uděláme komplexní rozbor,“ podotkl šéf svazu Ján Kováčik s tím, že po kvalifikaci se Tarkovičova budoucnost bude řešit. Ze Slovenska už se ozývají hlasy, že koučovo odvolání je ve hře, protože úspěch nepřineslo ani letní EURO. V takovém případě by se mohli rozhlížet po kouči i v Česku, připomeňme, že před Tarkovičem mužstvo vedl Pavel Hapal.

A jak vypadal pondělní zápas v Osijeku? Hodně vidět byli zástupci české ligy. Ivan Schranz zařídil Slovákům vedení, na vyrovnávací zásah Andrej Kramariče odpověděl Lukáš Haraslín. Oba potvrdili velmi dobrou formu posledních týdnů. Hosté ale výsledek, který by jim ještě uchoval teoretickou šanci na baráž, neudrželi. Dvacet minut před koncem na 2:2 srovnal Luka Modrič, když z přímého kopu s pomocí teče prostřelil nekompaktní slovenskou zeď.

Kromě Schranze a Haraslína se ukázali ještě další zástupci FORTUNA:LIGY. Sparťan Dávid Hancko a Ladislav Almási z Baníku, který hrál v základní sestavě reprezentace vůbec poprvé v kariéře. A hodnocení všech čtyř od slovenského webu šport.sk bylo velmi solidní. Na desetibodové škále dostali Hancko se Schranzem osmičky, Haraslín sedmičku a Almási známku 7,5.

Konkrétní chvála?

„Schranz jezdil nahoru i dolu jako na motorce. Rehabilitoval se za spálené tutovky v Rusku, když prudkou hlavičkou nechytatelně dal první gól.“

„Haraslín v zakončení ukázal rozvahu, měl dobrý přehled o brankáři. Dovolil si víc než v posledních zápasech.“

„Hancko podal skutečný mezinárodní výkon, pracoval jako chirurg. V první půli dvakrát exkluzivně vymazal chorvatská esa ve vápně.“

„Almási jediným výkonem dal víc naděje než všichni ostatní útočníci za celou kvalifikaci. Ukázal sílu, techniku i rychlost. Koncept s urostlým útočníkem, který zároveň není neohrabaný hromotluk, může fungovat.“

Podle serveru šport.sk všichni „Češi“ v Chorvatsku zastínili hráče z jiných lig. Ať už Hamšíka, Kucku, Pekaríka nebo Hrošovského. Trenér Tarkovič jmenovitě chválil forvarda Almásiho, který na prvním srazu v životě zaujal. „Je důležité, že tak skvěle zapadl. Podal dobrý výkon a věřím, že se ještě může zlepšovat. Má potenciál, hraje v kvalitní soutěži a myslím si, že to není jeho strop. Pořád je to jen začátek,“ uvedl kouč.

Do Kataru ale ani Almási Slovákům nepomohl, v závěrečných listopadových duelech se Slovinskem a na Maltě už o postup bojovat nebudou.