Maďara ve Wembley zatkli za rasismus a strhla se mela. Divočina i v Albánii

Při prvním vzájemném utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa se stali terčem rasistických urážek maďarských příznivců Angličané Raheem Sterling a Jude Bellingham. Slyšet bylo například opičí skřeky. I z toho důvodu byly obavy z druhého souboje veliké. I proto byly metropolitní policie a bezpečnostní tým fotbalové asociace ve střehu. Na úterní souboj zvýšily pohotovost, a to navzdory tomu, že Maďarům bylo prodáno méně než jeden tisíc vstupenek.

Emoce vzplály ve chvíli, kdy reprezentanti Albionu tradičně poklekli, aby vyjádřili podporu hnutí „Black Lives Matter“. V ten moment někteří z řad maďarských fanoušků vztekle gestikulovali směrem k příznivcům i hráčům domácích. Zvedli také transparent proti poklekávání.

Zároveň došlo k zatčení jednoho z Maďarů, protože měl před utkáním rasisticky urážet pořadatele. To rozpoutalo na tribunách Wembley ošklivou scénu, kde se střetli hostující fanoušci s pořadateli a následně s policií. Ta musela použít k uklidnění situace donucovací prostředky, včetně obušků.

„Jsme si vědomi incidentu v části stadionu s hostujícími fanoušky během zápasu kvalifikace mistrovství světa ve fotbale 2022 na stadionu ve Wembley. Budeme situaci vyšetřovat a nahlásíme incident FIFA,“ uvedla anglická fotbalová asociace.

„Krátce po zahájení zápasu ve Wembley vstoupili policisté na tribunu, aby zatkli diváka za rasistický přestupek proti veřejnému pořádku směřovaný na jednoho z pořadatelů. Když jej policisté zatýkali, vypukla potyčka zahrnující další diváky. Pořádek byl ale rychle obnoven a následně nedošlo k dalším incidentům,“ uvedla v prohlášení policie.

„Je pro mě složité nějak se k situaci vyjádřit, když neznám detaily. Dokud nebudu vědět víc, bude pro mě lepší soustředit se na fotbal. Jsou povolanější lidé, kteří vám poreferují o tom, co se dělo mimo hřiště,“ prohlásil trenér Anglie Gareth Southgate. Reagoval i jeho maďarský protějšek Marco Rossi: „Nechci se k této situaci vyjadřovat, protože to není mým úkolem. Vše, co říkám, se dá interpretovat jiným způsobem, takže to raději nekomentuji,“ konstatoval.

Po prvním vzájemném utkání byl Maďarsku uzavřen stadion pro duel s Albánií, navíc muselo zaplatit pokutu 158 tisíc liber. A trest se dá čekat i nyní.

Jiným způsobem zasáhli do utkání kvalifikace MS fanoušci v Albánii při utkání s Polskem. Když v 77. minutě Karol Swiderski vstřelil jedinou branku utkání, zasypali ho i se spoluhráči déštěm lahví a kelímků.

„Vyprovokoval fanoušky,“ napsaly Sport Ekspres i portál supersport.al. A za pravdu jim dal i sám Swiderski. „Je fantastické trefit se v takovém zápase na cizím stadionu. To je fajn a určitě si to budu napořád pamatovat. To že fanoušci tak reagovali, je možná částečně i má vina. Zbytečně jsem běžel slavit přímo před ně, ale tak to jsou emoce. Stalo se,“ prohlásil autor vítězné polské trefy, po které byl duel na patnáct minut přerušen právě z důvodu létajících předmětů na hřiště.

„Albánští fanoušci ukázali pozoruhodnou hloupost. Naštěstí žádný z našich hráčů nebyl zraněn,“ napsal polský TVP Sport, který domácí příznivce zařadil do rubriky anti-hrdinové utkání. Ti svou roli potvrdili i po utkání, kdy na polského střelce házeli lahve i během pozápasového rozhovoru na hrací ploše. „Musíme končit, je to tu nebezpečné,“ utnul rozhovor reportér během živého přenosu TVP Sport.

Oběma incidenty se bude zabývat i FIFA. „To, co se stalo v zápasech Anglie s Maďarskem a Albánie s Polskem odsuzujeme stejně jako jakoukoliv jinou formu násilí, diskriminace nebo urážení. Proti takovému chování máme nulovou toleranci,“ cituje ČTK prohlášení světové federace.