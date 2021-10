Barážové počty: Češi spadli mezi nenasazené, jaká je cesta na MS 2022?

Češi před posledním listopadovým srazem, po němž se uzavře evropská část kvalifikace mistrovství světa ve fotbale 2022 , stále drží druhou příčku ve své kvalifikační skupině, bohužel ale spadli mezi nenasazené pro los březnové baráže. Variant, jak to celé může dopadnout, je přece jen ještě dost, Sport popisuje tu aktuální.

Až se zhruba v polovině listopadu dohraje kvalifikace, bude taky jasné, které týmy postupují do Kataru přímo – to se týká vítězů všech deseti kvalifikačních skupin.

A pak kdo půjde do březnové dvoukolové baráže. Těch týmů bude celkem dvanáct, deset z druhých míst kvalifikačních skupin a dva z Ligy národů.

Tahle dvanáctka se přesně v půlce rozdělí na nasazené a nenasazené, přičemž nasazených bude těch šest mužstev, která získala v kvalifikačních skupinách největší počet bodů. Zbylá čtyři s nižším počtem a dvě z Ligy národů spadnou mezi nenasazená, a tím pádem mají jisté, že první barážové kolo odehrají na půdě soupeře.

Aby měly všechny týmy stejné podmínky, body z kvalifikace se počítají jen mezi celky na prvním až pátém místě, takže mužstva v šestičlenných skupinách, jichž je pět, odečítají body a skóre proti poslednímu šestému týmu své skupiny.

Aktuální situace? Úterní těsná výhra Polska v Albánii odsunula Česko mezi nenasazené. Dosud držela druhé místo ve skupině I právě Albánie a pro výběr Jaroslava Šilhavého to zatím znamenalo poslední šestou příčku, která zaručovala výhodu.

Aktuálně nasazené týmy 1 Portugalsko 6 5 1 0 16 4 12 16 2 Švýcarsko 6 4 2 0 10 1 9 14 3 Skotsko 7 4 2 1 12 7 5 14 4 Španělsko 6 4 1 1 13 5 8 13 5 Polsko 6 3 2 1 13 7 6 11 6 Chorvatsko 6 3 2 1 9 3 6 11 Aktuálně nenasazené týmy 7 Česko 7 3 2 2 12 9 3 11 8 Norsko 6 3 2 1 7 5 2 11 9 Rumunsko 7 3 1 3 9 8 1 10 10 Ukrajina 7 1 6 0 9 8 1 9 Liga národů

Wales

Rakousko

Kdyby to v listopadu skončilo tak, jak je to teď, hráli by Češi první kolo na hřišti někoho ze šestice Portugalsko, Švýcarsko, Skotsko, Španělsko, Polsko, Chorvatsko. Los zároveň rovnou určí, které dvojice na sebe vyjdou ve druhém kole a kdo bude hostitelem posledního barážového zápasu.

Zároveň ale nelze vyloučit, že se situace v některé z kvalifikačních skupin nezmění. Portugalci třeba mohou přeskočit na prvním místě Srby, Španělé Švédy, Švýcaři Italy. Těch možností zůstává pořád dost a rozhodující bude aktuální listopadový přepočet.

Teď obecně: aby se Češi vrátili mezi nasazené, má to celkem dvě podmínky.

Museli by v posledním utkání doma s Estonskem získat tolik bodů, že tím přeskočí některé z mužstev, která mají před sebou. A zároveň, což je ještě podstatnější, vůbec na druhém místě své kvalifikační skupiny musí vydržet. Wales totiž dohrává dvě utkání – doma s Běloruskem a doma s Belgií – a má tak velkou šanci druhou příčku zabrat na úkor Čechů.

Tím pádem by bylo jisté, že by se Češi baráže zúčastnili jako postupující z Ligy národů (společně s Rakouskem) a šlo by mezi nenasazené.

Všechny tabulky kvalifikačních skupin najdete zde >>>

iSport podcast: Reprezentace stagnuje. Není cítit signál, že národní tým je to hlavní

Anglie ztratila s Maďarskem, Ronaldo nasázel hattrick. Dánsko slaví postup