Mr. Hattrick. Cristiano Ronaldo dál láme rekordy, koho zase překonal?

Byl to další z jeho večerů. Cristiano Ronaldo dovedl portugalskou reprezentaci v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v Kataru k jednoznačnému vítězství 5:0 nad Lucemburskem. Hvězda Manchesteru United vstřelila hattrick, desátý za národní tým, čímž nadále přepisuje rekordní tabulky. A nebyl to jediný zápis. Jeho 182 startů za reprezentaci je nejvíce, co kdy Evropan za svou zemi odehrál.