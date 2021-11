Estonec z Karviné může hrát proti Čechům: Pozor na kličku do středu

Dvacet zápasů, dva góly. Taková je bilance Sinjavského v karvinském dresu. Do slezského klubu přišel těsně před uzávěrkou přestupů minulé sezony v únoru, u kustoda si vyžádal netradiční číslo 99. Pocta geniálnímu hokejistovi Waynu Gretzkému? Kdepak. „Moje mamka má tohle číslo ráda, navíc se stejným číslem jsem hrál i za Floru Tallin,“ vysvětluje Sinjavskij. „Tady bylo číslo 99 volné, tak jsem si ho vybral.“

Ovšem pozor, kličku také umí. „Velmi šikovný,“ přitakává trenér Juraj Jarábek, který Karvinou vedl. „Pracovitý, poctivý. Někdy se mi ale zdálo, že je takový tréninkový hráč a neumí prodat svoji kvalitu i v zápase. Ale myslím, že to bylo spíš jen adaptací.“

S tím souhlasí i sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk. „Sháněli jsme tahového hráče na kraj hřiště,“ líčí Vlk. „Dostali jsme různé tipy a Vlasij zaujal celý realizační tým. Měli jsme informace, že je výborný charakterově. Obrovský poctivec, absolutní profesionál. To se potvrdilo. Jenom je třeba si uvědomit, že estonská liga je trochu jiný level. Hraje se tam na umělkách, na všechno je spousta času. Chvíli mu trvalo, než se adaptoval.“

I proto zatím v české lize odehrál jen 20 zápasů. V základní sestavě byl osmkrát, trefil se proti Baníku (1:1) a Hradci Králové (1:1). Měl zdravotní trable, složil ho COVID-19, a navíc se v Karviné protočili hned tři trenéři. Juraje Jarábka vystřídal Jozef Weber, pak přišel Bohumil Páník.

„Na levé straně má konkurenci v Čmelíkovi a Bartošákovi. Na svůj potenciál dostal málo šancí, ale pořád je to reprezentant své země. Určitě kvalitu má,“ míní Jarábek.

Největší Sinjavského zbraň? Klička z levé strany do středu hřiště. „Má silnější pravou nohu, umí si míč výborně navést do středu, má výbornou střelu,“ upozorňuje kouč. „Jeho „obalovačka“ pravou nohou je hodně zajímavá. Šikovný hráč, ale myslím, že i Karviná od něho čeká víc.“

S tím Lubomír Vlk souhlasí. Nicméně předpokládá, že mladý Estonec ještě půjde nahoru. „Jsem přesvědčený, že to byla dobrá volba, má chuť se zlepšovat. Věřím, že se stane základním členem kádru,“ tvrdí.

I podle jeho slov je největší Estoncovou předností klička na pravou stranu. „Tu má fantastickou. Je to poctivec, který dokáže šanci připravit a nemá problém udělat jeden na jednoho. Není hlavičkář, ale má vynikající kličku a obstřelení. Brejkový hráč. Když dostane míč jeden na jednoho, umí si s tím poradit. To je jeho hlavní deviza,“ dodává.

V národním týmu hraje Sinjavskij na levé straně. V Karviné ho trenéři zkouší i vpravo. „Umí zahrát na obou stranách, přizpůsobuje se,“ přitakává Vlk. Trenér Jarábek k tomu přidává i poctivou práci do obrany. „Brání celkem slušně, běhá, je na tom fyzicky výborně, v tom není problém. Je poctivý, všechno, ale v české lize mu zatím chyběla nadstavba. A čísla. Je jasné, že v národním týmu se proti Česku bude chtít ukázat. To by mu pak psychicky pomohlo i v lize.“