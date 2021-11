Češi v ohrožení na baráž. Hráči dostali informace, reagoval trenér Chytrý

Především ztráta českého kapitána by pro baráž znamenala týmovou katastrofu. Tomáš Souček si hrozbu druhé žluté v kvalifikaci, která by ho automaticky vyřadila pro úvodní baráž, uvědomuje. Přesto trenéři hlavní oporu na Estonsko nasadí. Jiří Chytrý na předzápasové tiskové konferenci přiznal, že o základní sestavě má realizační tým jasno. A Tomáš Souček by v ní chybět neměl.

Apelujete na ohrožené hráče, aby si dali pozor?

„Řešili jsme to na posledním meetingu při přípravě na soupeře s videem. Hráči dostali informace, kdo z nich jsou v ohrožení. Všichni, kterých se to týká, to vědí, samozřejmě jsme se o tom bavili.“ (jde o trojici Sadílek, Souček, Zima, z hráčů, kteří proti Estonsku nejsou k dispozici, mají karty ještě Kalas, Jankto a Hložek)

Máte už jasno o sestavě?

„Ano, na všech postech už víme, jak chceme hrát. Jediná věc, která to může ovlivnit, je klasicky zdravotní stav. Pokud budou všichni zdraví a bez problémů, jsme rozhodnutí na všech pozicích.“

Řešíte už případného soupeře na březnovou baráž?

„Hlavně bych chtěl říct, že cíl do kvalifikace bylo pokusit se do baráže postoupit. Hrát o první místo ve skupině bylo spíš naše přání, chtěli jsme si minimálně zajistit účast v baráži, to se povedlo. Že budeme v jarní kvalifikaci čelit těžkým soupeřům, to bylo dané dopředu. Jiná věc byla, že jsme si mohli pomoct druhým místem ve skupině a dostat se mezi nasazené, čímž bychom první zápas hráli v domácím prostředí. Ale podobná situace nás potkala na EURO. Skupinu jsme začínali s domácím Skotskem a ukázalo se, že tam takovou výhodu domácí neměli a zvládli jsme to. Věřím, že jsme schopní se na venkovní prostředí připravit a zvládnout to znovu.“

Jaké jsou hlavní zbraně Estonska?

„Poslední výsledky Estonska ukazují, že šli výkonnostně hodně nahoru. Porazili Finsko jedna nula, což byl účastník posledního mistrovství Evropy. S Walesem prohráli o gól a remizovali, porazili Bělorusko. Výsledky jasně ukazují, že nás čeká velice těžké utkání. Mají velmi dobrou organizaci hry, jsou fyzicky vyspělí, pracují celé utkání a dokážou být nebezpeční. Mají jednoduchý přechod do útoku, jde o fyzicky zdatné, šikovné hráče. Jsou zvyklí hrát na hrotu osamoceně ve dvou a dovedou skórovat. Chceme si vynutit převahu a dominovat na míči, dostávat se do šancí, hrát velice koncentrovaně, dávat si pozor na přechodovou fázi a pohlídat si jejich nebezpečné standardky. Věříme, že to zvládneme, ale musíme pracovat celé utkání a udržet koncentraci.“

Mrzí vás vypadnutí Tomáše Kalase?

„Je to nepříjemné. Avizovali jsme už na začátku srazu, že bude hrát Tomáš jako lídr obrany a s ním jeden z dvojice Brabec, Zima. Ale situace je taková, věříme, že to ti dva zvládnou, je dobře, že spolu odehráli zápas s Kuvajtem a snad si znovu povedou dobře.“

Pomůže týmu sedm gólů Kuvajtu?

„Je pozitivní, že jsme nastříleli branky. Nálada a pohoda ofenzivních hráčů se tímto umocňuje, když jsou produktivní. Ale zase to musíme potvrdit v následujícím zápase.“