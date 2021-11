Marná česká snaha na Letné: Pískot na Krmenčíka i Coufalova zloba

Izraelský sudí Orel Grinfeeld nasadil v úterý večer hodně benevolentní metr. Čeští fotbalisté si ze zápasu odnášejí spousty nepříjemných ran, v hlavách možná i křivdu, že rozhodčí nefoukal do píšťalky častěji. Loket do hlavy Filipa Nováka ocenil pouze žlutou, vůbec nepískal zákrok v estonském vápně na Davida Zimu, který ležel na trávníku s krví v obličeji. Kvůli zdravotním problémům musel brzy z placu Jakub Pešek, o střídání si řekl i kulhající Matěj Vydra. Nakopáno dostali i další hráči, z fyzického pohledu šlo o náročný duel, hrálo se slušně od podlahy.

Návrat v roli střelce

Jan Sýkora se do národního týmu podíval po třech letech, dočkal se až na základě dodatečné nominace, kdy odpadávali členové původního kádru. A předvedl návrat jako hrom. Plzeňský záložník navázal na dvě trefy do sítě Kuvajtu i na Letné. Kvůli zranění Jakuba Peška šel do akce už v prvním poločase, v ofenzivě patřil k nejaktivnějším hráčům. V závěru, kdy národní tým napnul všechny síly dopředu, po pěkné souhře s klubovým parťákem Janem Kopicem završil skóre na 2:0. Energický křídelník mohl přidat i další trefy, určitě si řekl o další nominace „Potvrdil, že má formu, hraje dobře, prospělo mu hostování v Plzni. Jsme rádi, že to na srazu vyjádřil i střelecky,“ těšilo trenéra Jiřího Chytrého.