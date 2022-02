Češi se přidali ke Švédsku a Polsku: K zápasu do Ruska neletíme

Válečná invaze Ruska na území Ukrajiny, která započala v dnešních ranních hodinách, bude mít téměř jistě důsledky ve fotbalových soutěžích. Je vysoce pravděpodobné, že v Petrohradě se nebude hrát finále Ligy mistrů. Ostatně, tento bod je na programu pátečního mimořádného zasedání výkonného výboru Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Klíčová schůzka se měla uskutečnit už dnes, nakonec byla přesunuta na zítřejší desátou hodinu dopoledne. „V návaznosti na vývoj situace mezi Ruskem a Ukrajinou za posledních čtyřiadvacet hodin se prezident UEFA Aleksander Čeferin rozhodl svolat mimořádné zasedání výkonného výboru, aby situaci vyhodnotil a přijal vše potřebné,“ stojí v oficiálním stanovisku UEFA.

Ještě dřív než finále Champions League se ovšem uskuteční baráž o postup na mistrovství světa. První kolo je na programu za necelý měsíc 24. března. Rusko má v Moskvě hostit Polsko. Český národní tým hraje ve Švédsku. Vítězové se utkají o letenku do Kataru, poražení si střihnou ve stejném termínu přátelské utkání. Teoreticky tedy může dojít k tomu, že reprezentace Jaroslava Šilhavého by se 29. března měla vydat do Ruska. Ať na rozhodující zápas, nebo na přípravu.

Polsko i Švédsko v prvních reakcích odmítlo cestovat na půdu agresora. „Je to nemyslitelné. Podle spontánních pocitů, které máme po dnešním probuzení, je téměř nemyslitelné, že bychom měli za pár týdnů odehrát v Rusku fotbalový zápas. A jak to tady a teď vypadá, ani po tom netoužíme,“ ostře pronesl předseda švédské asociace Karl-Erik Nilsson.

Úplně stejně viděl situaci polský fotbalový svaz, který dokonce odeslal dopis na vedení FIFA, organizaci pořádající světový šampionát. Od federace však nedostal žádnou odpověď ohledně konání úvodního kola play off. Polsko chce duel sehrát na neutrální půdě. „Pravdou je, že když nepoletíme do Ruska na play off, poletí tam někdo jiný a my budeme potrestáni tím, že budeme vyřazení z bojů o účast na mistrovství světa. Nemáme žádný vliv na to, jak rozhodne světová federace,“ rozčiloval se prezident polského fotbalového svazu Cezary Kulesza. Představitelé ruského svazu reagovali po svém. „Jen chcete využít příležitosti ve svůj prospěch,“ prohlásil Michail Gerškovič, jeden z nejvyšších činitelů asociace, v reakci na polský dopis.

Jedna věc bokem, nicméně důležitá. Baráž o mistrovství světa je v gesci UEFA. Na ní je, aby změnila dějiště, či Rusko z play off úplně vyřadila. O tom by právě v pátek měl rozhodnout výkonný výbor UEFA.

Postoj Česka byl do odpoledních hodin na rozdíl od razantních stanovisek Švédka a Polska neutrální. „Situace se v poslední době dramaticky a každou hodinou vyvíjí. UEFA se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů. Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA. Jsme také v kontaktu s národními asociacemi, kterých se to týká. Podle vývoje budeme koordinovat další postup,“ pronesl.

Navečer však česká, polská a švédská asociace vydala společné prohlášení, v němž všechny federace odmítly hrát baráž na území Ruska. „Fotbalové asociace České republiky, Švédska a Polska požadují přesunutí březnových utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa z Ruska. Cestovat do Ruska a odehrát tam plánované zápasy nemáme v úmyslu z bezpečnostních důvodů,“ stojí v prohlášení.

V pátek se (asi) definitivně rozhodne na mimořádném zasedání UEFA.