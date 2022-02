Anketa Sportu o vyřazení Rusů ze soutěží: Reakce Haška i Königa

„Pro tuto chvíli ano. Asi je důležité to slovo dočasně. Jsem přesvědčený, že ačkoliv samozřejmě sportovci nemůžou za to, že se jejich prezident chová v rámci světového společenství takto agresivně, tak reprezentují režim, který napadl samostatný a nezávislý stát. Takže podle mě je tam teď i trochu míra symboliky, aby sportovcům byla účast zakázána. Je to další sféra, kde je třeba konat a přes kterou je možnost tlak a tu zprávu vyslat.

Leopold König

Bývalý profesionální cyklista

„Upřímně si myslím, že ne. Je to z jediného důvodu – nevidím žádný posun v této situaci tím, že budeme bránit normálním lidem v jejich práci. Natož sportovcům, kde většina z nich v Rusku ani nebydlí a neplánují se tam vrátit. Je to skupina lidí, jako třeba ruští oligarchové, kteří například nechávají studovat děti všude jinde, jen ne v Rusku. A zase by všechny tyto sankce a opatření dopadly na ‚běžné‘ lidi, kteří jen dělají to, co mají rádi, v tomto případě sport. V dnešním kontextu všech zpráv je to podle mě naprosto neadekvátní opatření někomu zakazovat účast na nějakých sportovních hrách. Tady se bavíme o válce, o tom, že ruská vojska napadla cizí stát. To, že někam nepošleme sportovce nebo budeme bojkotovat svazy, je naprosto směšná představa toho, jak dál postupovat.

Myslím, že nikdo ze sportovců, kteří právě v Rusku ani nežijí, by určitě nepodepsal to, co se děje. Samozřejmě vždycky se najde nějaký extrém, tak jako v normální společnosti, kdo s tím třeba souhlasí, ale většina ruských sportovců, které já znám, jsou absolutně proti tomu a Putina si ani nezvolili. Takže když vidím na Twitteru některé sportovní komentátory, kteří hlásají, že by se měly okamžitě zastavit národní svazy, tak mi to přijde úplně směšné a trapné. V kontextu dnešních zpráv a aktuální situace je úplně od věci tohle řešit, protože to nikomu nepomůže. Sám Putin ani není na seznamu sankcionovaných, tak to je pak směšné.“