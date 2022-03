Stopeři z Plzně a Jablonce pro reprezentaci? Brabec by to zkusil

„Patří mezi tři stopery, kteří lize dominují,“ míní trenér a sám bývalý šéf zadních linií svých týmů Erich Brabec. Ve speciálním videorozhovoru prozrazuje, že druhým je Jaroslav Zelený z Jablonce, a přidává i poslední jméno. Najdete ho v kádru pražské Slavie…

Podle Brabce, jenž má zkušenosti ze Sparty, Slavie i zahraničních angažmá, směrem k národnímu týmu hraje roli, že Lukáši Hejdovi už je čerstvě dvaadvacet let. Přesto vidí případ, kdy by mohl do zadní řady reprezentace naskočit. „Podle posledních zápasů se dá říct, že by na to měl. Momentálně vypadá velmi dobře,“ chválí a podrobněji se věnuje důvodům, proč to plzeňské defenzivě tak klape.

Stejně tak vyzdvihuje o tři roky mladšího Zeleného, který na pozici stopera nečekaně zazářil, než se na severu Čech přesunul na levý kraj obrany. „Já bych ho tam viděl,“ říká Brabec o jeho perspektivě v českém výběru. „Dvojice Zelený – Hejda by nemusela být špatná,“ usmívá se.