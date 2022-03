Švédské hrozby pro Čechy: mlčící střelec, režisér i ďábelský žolík

Manchester United, Tottenham, RB Lipsko či Real Sociedad. Co mají tyto kluby z pěti elitních soutěží společného? Nejen že patří v Premier League, bundeslize a La Lize do top šestky, ale hrají v nich švédští reprezentanti, kteří se už ve čtvrtek postaví české reprezentaci. Výčet zvučných adres není náhoda – Alexander Isak, Dejan Kulusevski či Anthony Elanga patří k největším talentům v Evropě. A to vše pod záštitou zkušeného Emila Forsberga.