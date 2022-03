Postoupíme! věří experti. Schickovu absenci by měl vyřešit Kuchta

Všichni svorně věří v postup fotbalové reprezentace. Nebo nikdo nechce mluvit o vyřazení… Deník Sport oslovil trenéry a bývalé reprezentanty, kteří se shodují, že cesta přes Švédsko do finále play off je možná. A mohl by jí přiblížit Jan Kuchta…

Stanislav Levý, trenér a expert Sportu Jaký tipujete výsledek? Věřím v postup

„Šance vidím padesát na padesát. Nebude to vůbec jednoduchý zápas, především tím, že Švédové hrají doma. Ale věřím, že je v našich silách postoupit. Švédsko není favoritem, máme pořád dost zkušených hráčů, kteří už něco odkopali a ty doplňují šikovní mladí. Jsem si vědom toho, že máme nějaké absence, ale stojím si za tím, že by to nemělo ovlivnit náš tým. Hráči, kteří jsou v nominaci, by měli být schopni zaskočit.“ Jak byste řešili absenci Patrika Schicka v sestavě? Kuchta je správně drzý

„Patrik je naše největší ztráta, to bez diskuzí. Na ostatních místech přeci jen najdeme alternativy. Ale Patrik je výjimečný. Zajímají se o něj evropské top kluby. Věřím, že by jej mohl nahradit Jan Kuchta. Sice hraje trochu jiným stylem, ale mohl by na Švédy platit. Je to hráč, který nevypustí souboj. Je nepříjemný pro obránce, narušuje rozehrávku. Souboje s ním bolí a je správně drzý. Navíc má formu.“ Stanislav Levý, trenér a expert Sportu • Foto Dominik Bakeš / Sport

David Jarolím, trenér, bývalý reprezentant Jaký tipujete výsledek? Favorita nemám

„Dnešní Švédsko je velice nevyzpytatelný soupeř. Mají silné individuality. Nebojím se říct, že rozdílové hráče. Navíc skloubili mix ostrovního a technického fotbalu. Z toho mi vyplývá, že to bude nepříjemný soupeř. Nám naopak rozdílový hráč Patrik Schick schází. Bude to znát, ale v kádru jsou i jiní kluci, kteří by to mohli vzít za něj. Nicméně šance vidím vyrovnaně, favorita nemám.“ Jak byste řešili absenci Patrika Schicka v sestavě? Vsadil bych na formu

„Vždycky je důležité, aby měl útočník formu. Troufám si tvrdit, že v nároďáku je to mnohdy víc než zkušenost a zásluhy. Momentálně tam kluci s formou určitě jsou a vlastně nám ani nic jiného nezbývá. Ať už jsou to Jan Kuchta či Ondřej Lingr. Když máte hráče typu Patrika Schicka, který střílí góly v bundeslize, tak je to místo prakticky dané. Ale když vypadne, musíte sáhnout po hráči s nejlepší formou.“ David Jarolím v národním dresu • Foto Martin Sekanina

Daniel Pudil, bývalý obránce reprezentace Jaký tipujete výsledek? Prodloužení a penalty...

„Myslím si, že to bude remíza po základní hrací době a bude se rozhodovat až v prodloužení, nebo na penalty. Pak už je to loterie, můžeme postoupit.“ Jak byste řešili absenci Patrika Schicka v sestavě? Kuchta nebo Hložek

„Patrik je náš nejlepší útočník, nejlepší střelec a dokazuje to nejenom v reprezentaci, ale samozřejmě i na klubové úrovni v Leverkusenu, v bundeslize je mezi nejlepšími útočníky. Bude hodně těžké jeho góly a jeho osobnost nahradit, ale věřím, že trenéři si s tím poradí a zvolí správnou sestavu. Vypadá to, že to padne buď na Adama Hložka, nebo na Jana Kuchtu, oba umí dát gól, Honza má v Lokomotivu formu. Doufám, že ať první, nebo druhý prokážou svoji kvalitu a pomohou týmu postoupit.“ Daniel Pudil v reprezentačním dresu • Foto Pavel Mazáč (Sport)