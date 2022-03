Expert Kotal: Švédové využili našich střídání. Češi se snažili, ale...

Češi mohli slavit už v základní hrací době. Obři šance střídajícího Milana Havla ale mířila mimo, v prvním poločase Jan Kuchta dokonce gól dal, sudí Oliver jej ale neuznal. Proč? Málokdo dokázal říct jasně. „Myslím, že gólové situaci předcházel faul, tuším, že Brabec na Lindelöfa. Jinak si myslím, že tam nic jiného nebylo,“ okomentoval ve studiu trenér Václav Kotal.

„Ukázalo se, že naše lavička není tak kvalitní, abychom tomu střídáním pomohli. Situace je taková, jaká je, hráči nejsou, proto to dopadlo špatně,“ zhodnotil. Jedním z klíčových okamžiků i podle něj bylo, že halvbeky Lukáše Masopusta a Jakuba Jankta vystřídali Milan Havel a Aleš Matějů, ne tolik útočně ladění hráči.

ANKETA

„Švédové dokázali využít toho, že na kraje za dva ofenzivní hráče přišli defenzivní. Gólová akce Švédů byla nádherná, to se musí ocenit, že udělali perfektně. Paradoxně to byla jejich druhá střela na branku,“ okomentoval Kotal.

„Utkání vypadalo na 0:0, pak rozhodla nádherná akce. Švédové měli malinkou územní převahu, ale že by nás nějak mleli, to ne. Hrálo se od vápna k vápnu, za 110 minut 1:1 na střely na branku. Spělo to k remíze, ale bohužel Švédové byli nakonec šťastnější,“ dodal s tím, že Seveřané po gólu nepustili Čechy moc k míči a umně zdržovali hru.

„Když to zhodnotíme komplexně, nemělo to žádnou nadstandardní úroveň, oběma šlo hlavně o výsledek. Švédové byli šťastnější. Nikdo nemůže říct, že se hráči nesnažili, ale řešení našich situací nebyla optimální. Kuchta mohl místo přihrávky na Hložka střílet, ale to už je kdyby… Naším mottem mělo být, že se má hrát do konce ofenzivně. Místo toho naše střídání byla do defenzivy,“ zhodnotil Kotal.

„Chybí nám rychlost a moment překvapení. U Švédů byla aspoň snaha obejít, něco vytvořit... U nás to nemělo šťávu. Poučení je jasné – musíme být efektivní,“ završil.