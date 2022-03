Sen o MS skončil. Češi padli ve Švédsku 0:1, úder přišel v prodloužení

Dlouho předlouho Česko žilo. Bylo okradeno o zřejmě regulérní gól rozhodčím Michaelem Oliverem. Do zdi narazilo až ve 110. minutě nastavení po brance Robina Quaisona. Utěšená akce Švédska středem hřiště, snad jediná v utkání, rozhodla takticky sešněrovanou partii. Národní tým bude na setkání fotbalové elity planety chybět počtvrté v řadě. Éra trenéra Jaroslava Šilhavého zřejmě spěje ke konci.

Ve složité chvíli, kdy byl národní tým zdecimován řadou zranění klíčových hráčů, se Jaroslav Šilhavý rozhodl pro úkrok stranou. Vzhledem ke svému konzervativnímu smýšlení zcela netypicky. Opustil tradiční herní šablonu 4-2-3-1, na které bazíroval během tří a půl let u týmu, a která mu vynesla postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Proti Švédsku postavil do sestavy tři stopery. Byl to tajný plán. Ještě pár desítek minut před zápasem, v tradičním krátkém rozhovoru pro Českou televizi, se trenér omluvil, že se k rozestavení nebude vůbec vyjadřovat.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 110. Quaison Hosté: Sestavy Domácí: Olsen – Danielson, J. Nilsson, Lindelöf, M. Olsson (61. Bengtsson) – Claesson (62. Quaison), K. Olsson (107. Karlström), Ekdal (72. Svanberg), Forsberg (116. Elanga) – Kulusevski, Isak (115. Helander). Hosté: Vaclík – Zima, Brabec, Holeš, M. Sadílek (90+2. Ladislav Krejčí ml.) – Masopust (76. M. Havel), T. Souček (C), Barák (90+2. J. Sýkora), Jankto (76. Matějů) – Hložek (111. Lingr), Kuchta (83. Pekhart). Náhradníci Domácí: Bengtsson, Helander, Karlsson, Nordfeldt, Quaison, Starfelt, Svanberg, Sundgren, Elanga, Hrgota, Karlström, Linde Hosté: Havel, Heča, Jurečka, Matějů, Pekhart, Pešek, Staněk, Sýkora, Krejčí ml., Lingr, Petrášek, Zelený Karty Domácí: J. Nilsson, Claesson, Ekdal, K. Olsson, Karlström Hosté: Holeš, Zima, T. Souček, Matějů Rozhodčí Oliver – Burt, Bennett (všichni Anglie) Stadion Friends Arena, Solna

I na Twitteru národní mužstvo blufovalo. Hodinu a čtvrt před utkáním vydalo na oficiálním účtu sestavu, ovšem v rozestavení 4-4-2 s Davidem Zimou na pravém kraji defenzivní řady... Švédští novináři se hned dotazovali, jak to bude ve skutečnosti, jelikož některá česká média, taktéž i deník Sport, v den utkání přinesla informaci o Šilhavého nečekané strategii.

Česko opravdu nastoupilo v herním schématu 3-5-2, Tomáš Holeš byl na levém okraji stoperské trojice, uprostřed Jakub Brabec a zprava David Zima. Nutno říct, že hráli skvěle. Bez výjimky. Když už se Švédové dostali ze stran do přečíslení, tříhlavá rota uprostřed defenzivy dovedla všechny míče do vápna zpacifikovat.

Česko chytrou hrou nepřipustilo počáteční tlak domácích a po jedenácti minutách skórovalo. Po Brabcově hlavičce si míč vyražený gólmanem Robinem Olsenem našel Jan Kuchta a špičkou kopačky jej umístil pod břevno. Radost však vydržela jen pikosendu.

Hlavní sudí Michael Oliver zřejmě viděl faul, VAR celou situaci dlouze přezkoumával, ale verdikt ze hřiště nezměnil. Česká lavička to nechápala. Ostatně, těžko se její reakci divit... „Jedině, že by situaci předcházel faul (Brabec na Lindelöfa). Jinak si myslím, že tam nic jiného nebylo,“ konstatoval ve studiu iSport.cz expert Václav Kotal.

Šlo o úzkoprsé rozhodnutí. V tak důležitém zápase téměř o krádež.

Taktické šachy byly k vidění po celou dobu utkání, hrálo se bez tempa. Primárním cílem bylo nechybovat. Švédsko si v první půli velkou možnost vypracovalo po rohu, kdy se na přední tyči trhnul Alexander Isak a z voleje pálil těsně nad. Na druhé straně se Kuchta po autovém vhazování dostal za domácí zadáky, z úhlu ještě celou situaci vyhrotil zpětným pasem na Hložka, ten by střílel do prázdné branky, v poslední chvíli ale shodil závoru Joakim Nilsson.

Vysoká škola opatrnosti byla k vidění i po pauze. Příležitostí k ohrožení branky bylo poskrovnu. Po hodině hry vybočila z poklidného scénáře rána Antonína Baráka. Borec z Verony byl na šestnácti metrech v dobrém postavení, míč ale poslal příliš vysoko.

Švédové si tutovku připravili po rohovém kopu. Dvanáct minut před koncem regulérní hrací doby se do vzduchu vyšponoval střídající Mattias Svanberg, precizní reakci na čáře předvedl studený Tomáš Vaclík. Šlo o první střelu domácích mezi tyče...

Ihned z protiútoku se v zajímavé pozici ocitl Kuchta, jenže rána levačkou byla darebná. Infarkt v nastavení? Ano. Ve švédském vápně. Po famózním centru Součka pálil ve stoprocentní pozici Havel (možná o chlup v ofsajdovém postavení). Do konce sházely čtyři desítky vteřin. Levačkou ale nabral balon holení a bílá koule nabrala úplně jiný směr než do sítě... Tomáš Galásek se jen chytil za hlavu. Nechápal. Nevěřil.

V prodloužení byli více na míči Švédové. Po ztrátě Milana Havla se řítili do děsivého kontru, plzeňský bek se naštěstí stihl vrátit a ráně Isaka nastavit záda. Ve 109. minutě Friends Arena explodovala. Domácí sehráli středem hřiště dokonalý ťukes a Robin Quaison chladnokrevně rozhodl. Česko už odpovědět nestihlo. Mistrovství světa v Kataru se ho týkat nebude.