Italské výbuchy: kousanec od Suáreze i rána od Slováků, dvě MS bez nich

Italové, čtyřnásobní mistři světa a úřadující mistři Evropy, se již podruhé v řadě nepodívají na největší fotbalovou událost. Pro národ, v jehož DNA je „calcio“ zakořeněno podobně jako pizza, je šokující vyřazení se Severní Makedonií (0:1) naprosto zdrcující a pouze zapadá do italské mizérie posledních světových šampionátů. Připomeňte si čtyři výbuchy „squadry azzury“.

Jihoafrická republika 2010

Umístění: Poslední ve skupině.

Trenér: Marcelo Lippi

Sestava: Buffon – Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito – Pepe, Gattuso, De Rossi, Montolivo, Di Natale – Iaquinta

Po zisku titulu mistrů světa Marcelo Lippi rezignoval. Avšak po nepovedeném EURO 2008 to byl opět on, kdo nahradil odvolaného Roberta Donadoniho. Na svou práci ovšem nenavázal. Itálie se sice kvalifikovala bez jediné porážky, ale v papírově snadné skupině pouze remizovala 1:1 s Novým Zélandem i Paraguayí. Nerozhodný výsledek se Slovenskem by tedy znamenal postup, jenže životní výkon Róberta Vitteka poslal Italy domů. Porážka 2:3 znamenala první konec už ve skupině mistrovství světa po 36 letech.