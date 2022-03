Itálie je zase bez MS. Smutný hrdina plakal: Zklamání do konce života

Když barážový los evropské kvalifikace svedl do jedné větve Portugalsko a Itálii, bylo jasné, že minimálně jeden velký favorit s nabitým kádrem si na podzimním turnaji nezahraje. Čekalo se velké finále mezi dvěma silnými zeměmi… Jenže Italové jsou ze hry už teď.

V duelu se Severními Makedonci měli jasnou převahu, kopali šestnáct rohových kopů, za vše hovoří celkový poměr střel 32:4. Jediný gól však dali hosté. Aleksandar Trajkovski ve druhé minutě nastavení práskl za vápnem do míče, a ten zaplul k tyči Donnarummovy brány. Italové nevěřili, Makedonci okamžitě rozjeli euforické oslavy. Na MS ještě nikdy nehráli, v úterý si to rozdají s Portugalskem.

A hrdá „squadra azzura“ řeší, co bylo špatně. „EURO bylo nejkrásnějším zážitkem mého života, tohle je největší zklamání. Takový je fotbal, někdy se stanou neuvěřitelné věci. V první řadě jsme tu vůbec neměli být, ale udělali jsme vše proto, abychom vyhráli. Máme partu skvělých hráčů, je mi jich líto. Část štěstí, kterou jsme měli na EURO, se pak změnila v naprostou a totální smůlu,“ smutně hodnotil trenér Roberto Mancini.

Proč jeho tým neměl v baráži být? Mancici narážel na pokažený kvalifikační podzim, Italové v pěti zápasech hned čtyřikrát remizovali. A hlavně ztráty s Bulharskem (1:1) nebo v Severním Irsku (0:0) je ve skupině C nakonec odsunuly na druhé místo za postupující Švýcarsko.

V obou (také remízových) duelech se Švýcary byl smutným hrdinou záložník Chelsea Jorginho, který zahodil dvě penalty. „Pořád bolí, když na to myslím. Bude mě to pronásledovat do konce života. Dvakrát nebýt schopen pomoci svému týmu a zemi je něco, co mě tíží, a ponesu si to s sebou,“ soukal ze sebe v rozhovoru pro televizi RAI Sport a jen těžko zadržoval pláč.

Italové navíc nebyli mezi dvaatřiceti nejlepšími týmy světa ani před čtyřmi lety v Rusku, jako by pro ně turnaj byl zakletý. Na internetu už kolují vtípky, že v roce 2026 to snad vyjde, když postupují skoro všichni. Počet účastníků se totiž rozšíří na 48.

„Teď je v nás veliká prázdnota. Jsme zklamaní a zničení, musíme začít znovu. Snad nám to do budoucna dodá sílu jít dopředu,“ hodnotil kapitán Giorgio Chiellini. „A doufám, že to bude stále s trenérem, který národnímu týmu tolik dal,“ přidal.

Sedmapadesátiletý kouč Mancini nechtěl svou budoucnost hned po utkání řešit, zklamání je prý příliš velké. „Ale já jsem trenérem, odpovědnost nesu v první řadě,“ podotkl.

Je to jen necelých devět měsíců od doby, kdy nadšená Itálie vládla fotbalové Evropě. Teď se musí vyrovnávat s krutou porážkou.