FIFA nasadí na MS v Kataru systém, který prokáže ofsajd do 25 sekund

Mezinárodní fotbalová federace podle očekávání nasadí na mistrovství světa v Kataru poloautomatický systém upozorňující na postavení mimo hru. Za posledních sedm měsíců FIFA technologii opakovaně zkoušela a v pátek oznámila, že ji schválila. Šampionát se uskuteční od 21. listopadu do 18. prosince.

Díky novince počítač upozorní na ofsajd videorozhodčího a ten poté rozhodne. „Systém je připravený a my taky. Všechny testy proběhly k naší naprosté spokojenosti,“ řekl šéf komise rozhodčích FIFA Pierluigi Collina.

Každý stadion v Kataru bude mít pod střechou dvanáct kamer a fotbalisté budou padesátkrát za sekundu snímáni prostřednictvím 29 bodů. V kombinaci se senzorem v míči poté nasbíraná data vyhodnotí umělá inteligence a vytvoří 3D animaci. V případě ofsajdu upozorní videorozhodčího a diváci ji uvidí na velkoplošné obrazovce na stadionu.

Celý proces posuzování bude podle Colliny mnohem rychlejší a přesnější než dosud. Konečné rozhodnutí by mělo padnout do 25 sekund. „Doteď i s nejlepší technikou to trvá v průměru 70 sekund,“ řekl Collina.

FIFA potvrdila, že nová technologie bude nasazena na MS při každém zápase. Jako testy posloužily například prosincový Arabský pohár v Kataru nebo lednové mistrovství světa klubů.