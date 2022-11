Haalandův nástupce (17) v Dortmundu: poprvé v áčku Německa a hned na MS

Youssoufa Moukoko už nakoukl ve 12 letech do německé reprezentace do 16 let • Profimedia.cz

Talentovaný útočník Dortmundu Youssoufa Moukoko (ve věku 15 let) v utkání týmu Borussie do 19 let • Profimedia.cz

Youssoufa Moukoko v dresu německé reprezentace do 21 let • profimedia.cz

Youssoufa Moukoko v dresu německé reprezentace do 21 let • profimedia.cz

Ti, co sledují pozorně německou bundesligu, už o něm nějaký ten pátek ví. Širší veřejnosti ale jméno Youssoufa Moukoko zatím uniká. Ne však na dlouho. Za deset dní mu bude teprve osmnáct a Hansi Flick, trenér německé reprezentace, mu dal jako „dárek“ k plnoletosti pozvánku na MS v Kataru. Pro všechny to byl velký šok, vždyť v seniorské repre nemá zatím ani jeden start!

Youssoufa Moukoko je Němec s kamerunskými kořeny. Je mu stále teprve sedmnáct let, ale za áčko Borussie má už neuvěřitelných 43 startů. V této sezoně se již dokázal prosadit do základní jedenáctky a má zatím velmi slušných šest gólů a tři asistence za třináct zápasů.

Už před třemi roky na sebe strhnul ohromnou pozornost. V dortmundské devatenáctce se v pouhých čtrnácti letech dokázal prosadit ve 14 zápasech 34krát. Ano, čtete správně, 14 let, 14 zápasů, 34 gólů. A ne v nějaké horní dolní, to vše zvládlo toto zázračné dítě v Juniorské západní bundeslize. Vskutku počin do té doby nevídaný, to však byl jenom startovací můstek. V následující sezoně, tedy 2020/21, si střihnul za devatenáctku tři zápasy, v těch dal opět neskutečných deset gólů. Celkově za týmy U17 a U19 odehrál v Dortmundu 97 zápasů a vstřelil závratných 157 gólů.

To samozřejmě neuniklo klubovým šéfům, kteří ho v čele se sportovním ředitelem Michaelem Zorcem povolali do A-týmu. Zde musel na svůj start čekat „až“ do šestnácti let. Regule DFB (Německý fotbalový svaz) totiž neumožňují hráči mladšímu než 16 nastoupit v bundeslize. První a druhou sezonu se v bundeslize rozkoukával. Naskakoval povětšinou z lavičky.

Navíc měl v útoku konkurenci toho nejtvrdšího kalibru – Erlinga Haalanda. Přesto ve třiceti zápasech nasbíral pět gólů. Pravda, na svoje zběsilé tempo z mládežnických kategorií nenavázal, ale je něco jiného hrát proti o pár let starším klukům v dorostu a začít naskakovat mezi dospělé v jedné z nejlepších soutěží na světě v 16 letech.

V létě se Nor stěhoval na sever Anglie do Manchesteru City a pro Moukoka se naskytla do té doby nevídaná možnost. Stát se útočníkem číslo jedna v top evropském mužstvu, to všechno stále před dovršením plnoletosti. Sluší se říct, že Dortmund koupil z Ajaxu střelce Sébastiena Hallera a z Kolína nad Rýnem Anthonyho Modesteho, shodou smutných událostí a štěstěny se však Moukoko usadil v základní sestavě natrvalo.

Hallerovi byla v létě diagnostikována rakovina varlat, Modeste se zatím nepotkal s formou, a tak se sedmnáctiletý mladík v posledních týdnech zabydlel na hrotu žlutočerného útoku. Jeho vynikající výkony v posledních týdnech neunikli ani trenérovi německé reprezentace Flickovi, který ho zařadil na seznam 26 jmen, které vybral pro MS v Kataru.

„Youssoufa se jednoduše vyvíjí dobře. Je rychlý, živý a dobře zakončuje. Minulý víkend jste to viděli znovu,“ odůvodnil stručně trenér Flick Moukokovu nominaci na šampionát.

Jestli tam Moukoko nastoupí, odbyde si tak svůj první start za A reprezentaci. Jeho pohádka tak stále pokračuje a mladý Němec se pomalu přibližuje k super talentům jako jsou Mbappé s Haalandem.