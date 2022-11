Hřebík a Levý predikují MS: Vyhrají Evropa a součinnost. Co favorité?

Oba budou jako vždy při velkých fotbalových akcích hltat každý zápas. Neunikne jim žádný detail. A také se nebojí prognóz, protože se rádi dívají do budoucnosti.

Bylo by hříchem toho na prahu exotického katarského turnaje nevyužít.

Pane Levý, jste na šampionát natěšený, nebo vám všechny kontroverze kolem něj trošku berou nadšení?

Levý: „Já se na mistrovství světa těším, i přesto, že na pořadatelství Kataru zněla a stále zaznívá kritika. Měl by to být svátek fotbalu, proto se těším.“

Chápete pohled fanoušků, kteří chtějí, aby národní asociace, potažmo třeba i hráči bojkotovali šampionát?

Levý: „Tak to bychom se mohli vrátit i do mistrovství světa před čtyřmi lety, které bylo v Rusku. Byla tam taky ohromná kritika, ale uskutečnilo se. Nebudu mluvit o olympiádě v Číně, kde těch problémů je taky spousta. Katar se teď zařadil do téhle řady kontroverzních rozhodnutí o pořadatelství šampionátu nebo olympiád. Byl jsem hodně překvapený nedávným vyjádřením bývalého prezidenta FIFA Seppa Blattera, který prohlásil, že udělat šampionát v Kataru byla chyba. Přitom on byl u toho, když se rozhodovalo. No a teď říká, že ta země je na mistrovství světa strašně malá, že to tam bude složité pro fanoušky. Ale na druhou stranu je mistrovství světa pro každého hráče, trenéra i stát vždycky vrcholem. Vaším cílem je dostat se na tuhle akci a zahrát si na ní. Hráči i funkcionáři se budou hlavně soustředit na to, aby jejich týmy uspěly a aby se dostaly co nejdál. Je možné, že proběhne nějaká forma protestu, ale převáží, že se všichni na mistrovství světa budou soustředit a budou chtít dosáhnout úspěchu. Ve finále i fanoušky, kteří proti šampionátu protestovali, například na bundesligových stadionech, turnaj vtáhne a rozhodne u nich zájem mistrovství světa vidět.“

Pane Hřebíku, turnaj se tentokrát hraje uprostřed sezony. Prospěje to kvalitě fotbalu?

Hřebík: „Věřím, že fotbal nebude horší, než se odehrával v dřívějších dobách. A bude tak kvalitní, jak kvalitně k tomu přistoupí realizační týmy národních mužstev. Hráči můžou být dobře připravení, i kdyby byl šampionát v letním termínu, jak bývalo zvykem.“

Kdybyste byl trenérem reprezentačního týmu, jak byste se díval na to, že před mistrovstvím není čas na společnou přípravu?

Hřebík: „Díval bych se na to tak, jak se na to podle mého názoru má dívat trenér reprezentačního týmu. Ten sleduje výkony hráčů, různé vazby, sleduje týmy, kde hráči hrají. Sleduje, jaké hráči používají způsoby řešení herních situací, jaké mají návyky. A podle toho se skládají týmy pro zápasy na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy. Není to jednoduché, protože musíte složit tým z hráčů hrajících v různých zemích, s různým charakterem hry. Dáváte hráče k sobě tak, aby k sobě pasovalo řešení v herních situacích, jak v obranné, tak v útočné fázi. Aby to v obranné fázi bylo bezpečné a v útočné efektivní. Takhle to musíte skládat. Nebudete měnit hráče podle postu, musíte měnit hráče podle jeho návyků a podle způsobu řešení. Aby vám ladil do systému, respektive způsobu hry, jaký bude praktikovat celý tým.“

Další novinkou je, že všechny stadiony jsou de facto na dosah pár kilometrů.

Levý: „Z pohledu fanouška by to pro mě určitě bylo pozitivní. Před dvěma roky jsem v Kataru byl, když jsem se vracel z Bali, takže jsem stadiony pro šampionát viděl na vlastní oči. Některé ještě byly rozestavěné. Na třiceti kilometrech můžete vidět de facto všechny mančafty, což je pro příznivce výhodné. Další mistrovství světa, které se bude konat ve třech státech, nemůže mít takovou atmosféru. To je to samé, jako když máte olympiádu a je to roztahané na dvě stě, tři sta kilometrů. Pak má jenom olympijská vesnice svoje kouzlo, ale další sporty, které jsou od centra olympiády daleko, tak přece jenom něco ztrácí.“

Máte mezi účastníky šampionátu oblíbený tým?

Levý: „Moje pozornost bude směřovat na Německo a Polsko, tedy na země, kde jsem působil. To jsou dva týmy, které mě budou opravdu hodně zajímat. Ale samozřejmě v kontextu mě bude zajímat celé mistrovství. Jsou tam i v uvozovkách menší mančafty, které můžou překvapit. Bude to zajímavá konfrontace.“

Kdo je pro vás černým koněm turnaje?