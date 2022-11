Organizace v Dauhá je zatím na jedna: úsměvy, ochota, žádný problém

PŘÍMO Z DAUHÁ | Děkujeme, že jste využili služeb našich aerolinek, užijte si pobyt v Kataru a nevěřte nesprávným informacím. Těmito slovy ukončil pilot takřka šestihodinový let z Prahy, když Airbus s redaktorem tištěného deníku Sport a webu iSport.cz přistál v Dauhá. Země, kde v neděli odstartuje světový šampionát, se všemožnými způsoby snaží změnit veřejné mínění a potlačit kritiku za to, že fotbalový svátek pořádá právě ona. Jak se jí to daří přímo na místě? A co organizace?

Upřímně, první dojem na moderním letišti Hamad příliš fotbalový není. Vlastně vůbec. Evokuje to tak vzpomínky na loňské léto, kdy čeští fotbalisté hráli kvůli nesmyslnému formátu čtvrtfinále EURO 2020 proti Dánsku v ázerbájdžánském Baku. A místní to skoro ani nevěděli...

Pusto, prázdno, žádné fronty.

Jen oproti minulému roku vidíte mnohem více pořadatelů a spoustu SUV značky KIA se symboly mistrovství světa. To vás na úvod do očí praští nejvíc. Ostatně kdo někdy byl v bohatých zemích Perského zálivu, ví, že velká auta (nejčastěji bílé barvy) s nadupanými motory a pohonem všech čtyř kol jsou navzdory příjemnému počasí jedním ze symbolických paradoxů této oblasti. Ano, faktor ropa.

„Mě fotbal nezajímá, sleduju kriket,“ vypálí upřímně taxikář z Indie.

Při dotazu, zda pro něj mundial bude aspoň zárukou větší výplaty, se skoro naštve. „Určitě ne. Můj byznys je, pane, jen jezdit na letiště a zpátky. Vidíte tuhle osmiproudovou silnici? Tak tady jsem sedm dní v týdnu. Zavolají mě a jedu, takhle pořád dokola. A neřeším nějaké fanoušky,“ dodává zvýšeným hlasem, byť vzápětí „vychladne“ stejně rychle jako klimatizace, která všude jede na plné pecky.

Tak pardon... Zajímalo nás jen, jestli jsou oprávněné obavy z počtu návštěvníků na tak malém prostoru. V sobotu, tedy den před startem turnaje, tomu nic nenasvědčovalo.

Pár Ekvádorců se fotilo u vstupní haly, jedna zachovalá čtyřicítka si hrála na Shakiru, ale jinak? Nic. Jen desítky sladěných místních nabízející zdarma katarské SIM karty. Díky, ale nechceme. Máme v hlavě zprávy o úniku dat a důrazná doporučení nepoužívat a nestahovat zde katarské aplikace. Byť bez jedné nemůžete fungovat, ale o tom až za chvíli.

Nejen Petr Chalupecký, český velvyslanec v Dauhá, čísla potvrzoval. „Přes milion turistů se očekává. Nicméně regulace bude naprosto minimální díky přenesení do elektronického prostoru. Prestiž akce je obrovská. Působí to na mě tak, že skoro každý Katařan ví, kde bude během šampionátu jeho místo. Všichni jsou připraveni táhnout za jeden provaz, aby byl dosažen globální úspěch.“

Tohle můžeme – zatím – třikrát podtrhnout. V srdci města, tzv. Corniche, to totiž oproti letišti žilo. Důvod byl jasný: slavnostní otevření FIFA Fan Festivalu. A taky generálka na nedělní zahajovací zápas a v následujících dnech další utkání favoritů, kde se očekává zvýšený zájem.

Fanoušci si užívali zahajovací festival MS 2022 • Foto Reuters

Koncerty, světelná show, všemožné atrakce. „Jenže my už se dovnitř nedostaneme, prý plno,“ říkají smutně čtyři Mexičané.

Zajímavé, protože fanzóna má mít čtyřicetitisícovou kapacitu, což není málo. A tak se dva párečky přidávají k davu, jenž po perfektně upravených chodnících, kde nenajdete jediný odpadek, míří ke stanici metra.

Francouzi, Velšané, Maročané, Kamerunci... A pak taky hloučky chlapíků v dresech Anglie, Brazílie či Argentiny, kteří ale při vší úctě vypadají spíš jako domácí Katařané. I z jejich chování poznáte, že odnikud nepřijeli, jen doma oblékli přidělený trikot a vyrazili do ulic, aby podpořili dojem zaplněnosti.

Nečekejte organizované skupiny, kde by jednotlivé národy tvořily jednolitý útvar a užívaly si atmosféru, jak je to běžné na „normálních“ šampionátech. Jde vidět, že když už, dorazila parta kamarádů nebo rodinka, která to spojí s dovolenkou v Dubaji. A nedaleké Dauhá má jen jako zastávku a zpestření.

Kam se podíváte, tam je pořadatel. Mladý, starší, žena, muž. Různé obličeje, různé barvy pleti, ale jedno společné: úsměv a ochota. Na krku jim visí amplión, z něhož automatická nahrávka ve smyčce hlásí, kudy máte jít. A v ruce drží světelnou signalizaci, aby lidé ve tmě nezabloudili.

Megalomanské mediální centrum

I kdybyste to stokrát chtěli, a patříte mezi ty, kteří se i s GPS v ruce jednoduše ztratí i ve Dvoře Králové nad Labem, tady se vám to nestane. Organizace a přehlednost jsou na top úrovni, to samé metro – stejně jako v Praze – se třemi linkami.

Tisíce lidí je díky „hadovému“ uspořádání a organizovanému vstupu pod zem odbaveno během pár minut. Může za to Hayya Card, což je aplikace, bez které se nyní nejen neobejdete, ale ani nedostanete na území Kataru. Říkejme tomu třeba dočasné vízum. Ukážete na mobilu obrazovku s QR kódem, vaší fotkou, jménem a pořadatelé vám za to ještě poděkují a pokračujete, kam je libo.

A zdarma. Ani se nezastavíte, takže se netvoří fronty, nemačkáte se. Možná na výstavě Flora Olomouc, ale tady fakt ne. Navíc vlaky jezdí co tři minuty na obě strany. Pohodička.

Stejně jako v mediálním centru, které je megalomanské. Představte si pražské kongresové centrum u Nuselského mostu a několikrát ho vynásobte. Neskutečné propojení několika budov a logistiky. Akreditace novinářů z celého světa trvá chviličku, opravdu vše šlape podle harmonogramu.

To hlavní – fotbal – ale teprve přijde večer a v dalších dnech.