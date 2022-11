Ronaldo chyběl na tiskovce, zaskočil ho Fernandes. Nic netrvá věčně, řekl

Press Conferece Room 2 v mediálním centru se zaplnil novináři ze všech koutů světa. Úplně poprvé během turnaje se dokonce stalo, že se na tiskovku nedostali všichni. Sekuriťáci museli po chvilce říct stop, štěstí měli ti, co dorazili dřív. Důvod a téma bylo prosté: nálada kolem Cristiana Ronalda.

Přiznejte, Bruno, je nyní atmosféra v týmu nekomfortní?

„Vůbec ne. Můžu mluvit jen za sebe, ale pro mě byla vždycky pocta nastupovat s Cristianem v klubu i reprezentaci. Byl a je pro mě inspirací, díky němu se mi splnil sen.“

Který ale nyní končí, minimálně v klubu...

„Bylo to skvělé, ale nic netrvá věčně. Cristiano udělal rozhodnutí, které se týká jeho života a kariéry, a my všichni ho musíme respektovat. Nezapomínejme, že nejsme jen fotbalisté, ale i rodiče, sourozenci... Někdy není jednouché dělat takové kroky, ale máme rodiny a jsme normální lidé jako vy. Myslete na to taky někdy.“

Ronaldovu koncentraci před premiérou to však může ovlivnit, nemyslíte?

„Nemyslím. (úsměv) Teď jsme spolu strávili dvě hodiny, je naladěn na stejnou notu jako my ostatní. Smáli jsme se, vtipkovali, není mezi námi žádný problém. Cítím z něj maximální soustředění. Vstupujeme do největšího turnaje na světě, který chceme vyhrát.“

Jenže v úterý večer vyšla najevo informace o ukončení kontraktu, který od té doby řeší celý svět.

„Rozumím vám a uznávám, že tohle byl specifický moment. Cristiano je výjimečný, je to světová hvězda. Za tu dobu, co se známe, všichni dobře víme, že cokoli s ním je hodně propíráno. Takoví hráči to takhle mají vždycky, ale nemá to na nás žádný špatný efekt. Věřte mi. Jsme sice jednotlivci, ale zároveň jeden tým. Jeden velmi silný tým, který si jde za svým cílem.“