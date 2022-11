Levý o pádu „svých“ Němců: Průšvih! A kritika, jakou si neumíme představit

V čem spatřujete onu paralelu?

„Je to další velké překvapení, i když ne takové, protože jsem počítal s tím, že Japonsko může být nebezpečné. Spousta hráčů má zkušenosti s německým fotbalem, působí v Budenslize. Ale podobné rysy tam byly. Němci vedli 1:0, čekalo se, že výsledek pojistí. Musiala měl velkou šanci, Gündogan trefil tyč. Nakonec se jim to vymstilo. Podobné byly i statistiky, stejně jako Argentinci měli Němci vyšší držení míče, střely, prakticky všechno.“

Proč tedy prohráli?

„Japonci byli velmi dobře takticky nastavení, nedávali jim hodně prostoru. Ale musím říct, že tam byla i nepochopitelná rozhodnutí trenéra Flicka.“

Můžete být konkrétní?

„Překvapila mě sestava. Už před turnajem jsem říkal, že Süle pro mě není TOP stoper. Najednou byl na pravém beku, tak jsem si myslel, že budou hrát na tři stopery. Ale nebylo to tak. Z jeho prostoru padl první gól, podíl měl i na druhém. Nevystoupil, nevystavil Japonce do ofsajdu. Na ARD to říkal i Bastian Schweinsteiger. Myslím, že tahle varianta byla ohromná chyba.“

Ano, při druhé brance jasně chyběla domluva. Stoper Schlotterbeck vůbec netušil, že za něj zabíhá střelec Asano.

„Přesně tak, komunikace byla nulová. Za vinu se bude gól dávat Schlotterbeckovi, Asana neuhlídal, ale velký podíl má i Süle. Jeho postavení bylo netaktické.“

Co ještě Němce srazilo?

„Myslím, že zlomový moment přišel při střídání. Ze hřiště šli Müller s Gündoganem, za chvíli dostali Němci gól. Pořádek ve hře se vytratil.“

Německo - Japonsko: Další nečekaný obrat! Doan a Asano zpražili favorita Video se připravuje ...

Je to pro Německo velký průšvih?

„Velký. Stejně jako Argentinci budou pod ohromným tlakem. Kostariku musí porazit, před ní ještě hrají se Španělskem. Myslím, že by nakonec s Japonci brali i bod, protože by to měli pořád ve svých rukách. V Německu přijde kritika od médií, fanoušků, odborné veřejnosti, to si u nás neumíme vůbec představit.“

Vymyslí trenér Hansi Flick do dalšího utkání velké změny?

„První, co udělají, bude důkladná analýza, vyhodnocení. To bude rozdíl oproti našemu národnímu mužstvu, půjdou do hloubky, do důsledku. Myslím, že přijde hodně kritických hlasů ohledně sestavy. Neměli klasického útočníka, co Süle, neměl hrát Goretzka místo Gündogana? Témat a otazníků bude moc, ale nemyslím, že by Flick sestavu radikálně překopal.“

Co říkáte na gesto Němců, kteří si zakryli ústa kvůli tomu, že Manuel Neuer coby kapitán nemohl mít pásku podporující hnutí LGBT?

„Bylo to hodně probírané. Konfrontovaný byl trenér, gólman, moc o tom nechtěli mluvit. Stala se z toho politická věc. Musím říct, že jsem čekal, že nějaké gesto udělají. V Německu totiž sílí zklamání, že je FIFA zatlačila do kouta. Nechtějí se nechat umlčet.“

Na druhou stranu, byl to skvělý zápas, že?

„Jeden z nejlepších zatím. Japonci byli výborní.“

Druhý gól byl fantastický.

„Jak si vzal pro sebe ten dlouhý míč, pak si ho pokryl tělem… Když jsem působil v Saarbrückenu, měli jsme kooperaci s jednou japonskou univerzitou. Měl jsem možnost je poznat. Byli to sice hráči druhého, třetího sledu, kluci od šestnácti do devatenácti let, ale už bylo vidět, že jsou dobře vyškolení po pohybové i technické stránce. Jen jim chybělo více taktiky, což postupem času dohnali. Hrají v Bundeslize, v dobrých ligách, jak jsem říkal, je to jiný kalibr než Saúdská Arábie.“