Pro Diega! Argentina chystá poctu: Vy z Československa to nepochopíte

Opravdu? Zrovna vy?

„A nejen já. Premiéra na takové akci to byla pro spoustu z nás. Sleduje vás celý svět, myslí na vás rodina, kamarádí, známí… Přepadly mě emoce. Byla to pro mě nová zkušenost, teď už na to nesmím myslet. Jakmile rozhodčí pískne, zajímá mě jen hřiště. Je třeba se uklidnit.“ Jenže vy jste úvodní utkání se Saúdskou Arábií prohráli a dostali se pod ještě větší tlak…

„Abych byl upřímný, nečekali jsme to. Byli jsme smutní, bolelo to. Předtím se nám dařilo, porážku jsme dlouho nezažili. Saúdové nás překvapili, teď se ukáže, jak jsme silní a jednotní. Složité momenty vás dělají lepšími. Naštěstí na turnaji nemáte moc času pitvat se v porážkách, protože zápasy jdou rychle po sobě. Rozebrali jsme si detailně chyby, udělali opravdu důkladnou analýzu a teď už myslíme jen na Mexiko.“ Co proti němu očekáváte?

„Je to pro nás den D. Potřebujeme vyhrát, aby to nebyl náš konec. A zároveň, abychom nadále mohli snít o titulu. Všichni víme, o co jde.“ Pokud duel nezvládnete, bude to pro Argentinu hotová katastrofa… „Nemluvíme o tom, nepřipouštíme si to. Věříme si, nechceme se negativními myšlenkami dostávat pod tlak. Víme, co umíme, chce to klid, abychom celé zemi vrátili zase radost.“ I Diegu Maradonovi? V pátek uplynuly dva roky od jeho úmrtí.

„Ano, chtěli bychom mu nahoru udělat radost. Nejen pro nás Argentince byl bůh. Globální hvězda pro celý svět. Nedávno to byl výjimečný den, všichni jsme si ho připomněli. I teď v kabině jsme měli takovou malou speciální vzpomínku, ale víc nebudu prozrazovat.“ (usmívá se)