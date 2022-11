SESTŘIH: Ekvádor - Senegal 1:2. Afričané postupují, Valencia a spol. končí

Fotbalisté Senegalu porazili na mistrovství světa v Kataru Ekvádor 2:1 a po dvaceti letech jsou podruhé v osmifinále světového šampionátu. V zápase skupiny A v Dauhá poslal africký tým do vedení ve 44. minutě Ismaila Sarr z pokutového kopu. Po změně stran vyrovnal Moisés Calcedo, ale už o dvě minuty později vrátil Senegalu vedení kapitán Kalidou Koulibaly svým prvním gólem v reprezentaci.

Senegalci obsadili v tabulce druhé místo a budou hrát v neděli s vítězem skupiny B, tedy s jedním z trojice Anglie, Írán a USA, kterého určí dnešní večerní zápasy.

Ekvádorský trenér Gustavo Alfaro udělal dvě změny v sestavě, do zálohy přišli Franco a Gruezo místo Poroza a Méndeze, potrestaného za dvě žluté karty. Tah mu ale příliš nevyšel a oba nováčky už o poločase z trávníku stáhl. Senegal vyměnil tři hráče středové řady včetně nejlepšího střelce týmu Diédhioua a k debutu v základní sestavě na šampionátu vyběhli Ciss, Pape Gueye a Ndiaye.

Ekvádoru by stačila remíza, aby si zopakoval dosud jediný postup do osmifinále z roku 2006, ale lépe začal soupeř. Idrissa Gueye nastoupil k 99. mezistátnímu zápasu, čímž vyrovnal rekord Henriho Camary, a hned ve třetí minutě jen těsně minul branku. Podobně si vedl o pět minut později v nadějné pozici Dia a do třetice po individuální akci mířil nad břevno Ismaila Sarr.

Na druhé straně se podle očekávání staral o střelbu jen Valencia, autor všech tří dosavadních ekvádorských gólů, ale jeho dva pokusy se podařilo africkým zadákům zblokovat. To u Senegalu se o zakončení pokoušela téměř polovina týmu, ale výsledek byl dlouho stejný.

Až v závěru prvního poločasu Hincapié v šestnáctce zbytečně srazil Sarra a sám faulovaný hráč penaltu proměnil ve svůj jedenáctý gól v reprezentačním dresu.

Ekvádor už po prvním dějství reagoval dvěma střídáními a jeden z nových hráčů Cifuentes hned vyslal první střelu svého týmu na branku. Jihoameričané byli výrazně aktivnější než v prvním poločase a v 68. minutě byli odměněni. První rohový kop svého týmu rozehrál Plata, Torres míč prodloužil a u zadní tyče číhající Calcedo vyrovnal.

Jenže hned při další akci Koulibaly po přímém kopu strhl vedení znovu na senegalskou stranu. Bylo to vůbec poprvé, co se v reprezentaci zapsal mezi střelce a to už má na kontě 67 zápasů. Jeho spoluhráč z londýnské Chelsea Mendy v brance už podruhé vyrovnání nepřipustil, nebezpečnou střelu Platy zneškodnil.

Senegalci při své premiéře na mistrovství světa v roce 2002 postoupili až do čtvrtfinále. Jejich současný trenér Aliou Cissé byl při tom v roli kapitána a teď má šanci to přinejmenším zopakovat.