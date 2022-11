Forma es, kompaktnost a stále stejný CR7. Portugalci mezi TOP favority

Před startem šampionátu se o Portugalsku moc nemluvilo. I když… Vlastně ano. A hodně. Ovšem v negativních souvislostech. Kauza Ronaldova odchodu z Manchesteru United a kontroverzní výroky hvězdy vyvolaly bouři. Po pár dnech je všechno zapomenuto. Mužstvo se v Kataru rozjelo. Zašlapalo Ghanu i Uruguay. Je v topu. Klíčové postavy jsou hladové po dalším úspěchu. „Po mém soudu patří do nejužší skupiny favoritů,“ obdivně praví expert Miroslav Jirkal.

Všechno začalo na draka. Cristiano Ronaldo si krátce před mistrovstvím světa vylil srdíčko v interview s Piersem Morganem. Pětinásobný vítěz Zlatého míče zaútočil na Manchester United, na trenéra Erika ten Haga. Klub s ním s okamžitou platností rozvázal kontrakt. Když se v kabině poprvé po explozivním rozhovoru uviděl s dnes již bývalým spoluhráčem Bruno Fernandesem, chlad mezi hvězdami byl doslova hmatatelný. Řada expertů a komentátorů měla jasno: tahle parta nemůže v Kataru fungovat.

Mýlka, vážení!

Portugalsko nejprve zadupalo Ghanu (3:2), v pondělí večer si v chrámu Lusoil podalo i Uruguay (2:0). „Portugalci měli trochu složitější rozjezd. V prvním zápase s Ghanou vazby mezi hvězdami přece jen skřípaly, ale už se to rozjelo. Hráči si na sebe začali zvykat. Ono není jednoduché bez přípravy okamžitě všechno spojit. S Uruguayí jsem ale pozoroval ve hře automatismy. Tým funguje,“ všiml si trenér Miroslav Jirkal.

Před začátkem turnaje byla v balíku největších favoritů Brazílie, samo sebou Francie, v závěsu Argentina a Anglie. O Portugalsku se moc nemluvilo. S kursem okolo dvaceti bylo daleko v druhém sledu. Nyní se na jeho vítězství v celém turnaji sází za hodnotu třináct. Podle sázkových kanceláří je šestým nejpravděpodobnějším adeptem na triumf.

„Po mém soudu patří do nejužší skupiny favoritů,“ vidí Portugalsko ještě výše Jirkal.

Proč? Z několika důvodů. Největší esa vypadají ve formě, ostatní zodpovědným přístupem k povinnostem pomáhají k dotváření týmové celistvosti a kompaktnosti. „Ronaldo zůstává stále stejný. Někdy se chová jako malé dítě, simuluje, všemu se diví. Ale to k němu patří. Mnohem víc mě zaujalo, jakou má chuť a úžasnou hladovost prosadit se. Má zodpovědnost za tým. Všichni okolo něj to vidí,“ popisuje Miroslav Jirkal.

Portugalsko ale zdaleka není jen Ronaldo. Do úchvatné fazony vykvetl Bruno Fernades. Ve dvou zápasech nasbíral vysoce tvořivý středopolař s výjimečným smyslem pro finální přihrávku dvě branky a stejný počet asistencí. Je dominantní. Evidentně připravený na největší výzvy.

„Já ho doslova miluju. Jak v portugalském dresu, tak v United. Je neskutečně kreativní fotbalista. Přemýšlí hodně dopředu, občas proto ujede, ale když se trefí do myšlenky, tak to absolutně nemá chybu,“ líčí Jirkal a dodává, že Portugalsko má sílu i proto, že na place neoperují jen superstar, ale také dělníci. „Mají nosiče vody, třeba Carvalho je skvělý. I další hráči se umí podřídit týmu. Na to se docela zapomíná. Třeba Brazílie má samé hvězdy, ale já jsem zvědavý, zda budou ochotné pracovat ve chvíli, kdy budou prohrávat a dostaví se stres.“

Pro Portugalce je klíčové vyhrát skupinu, což se jim povede, pokud bodují s Jižní Koreou. Pak by odklonili hrozící osmifinálový střet s Brazílií. Ke srážce těžkých vah by pak mohlo dojít až ve finále. „Jsou to dva skvělé týmy. Doufejme, že se utkáme později. Chceme být první nejen kvůli Brazílii,“ prohlásil po druhém skupinovém vítězství trenér Fernando Santos.

Zapomeňte na zjitřené období před turnajem, s Portugalskem se musí počítat.