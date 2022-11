Kolotoč emocí Lewy i Messiho. Jak Dauhá zaplavily prosby o lístky

PŘÍMO Z DAUHÁ | Suverénně největší zápas třetího kola základních skupin. Přímá bitva o postup. Střet týmů z jiných kontinentů a s naprosto odlišným herním pojetím. A taky souboj mezi Lionelem Messim a Robertem Lewandowským, superkanonýry, kteří nastříleli tolik soutěžních gólů, co jiní nedají za celý život ani na tréninku. Víceméně se vystřídali v Barceloně a také se potkali na pobřeží Dauhá. Argentinec nedal penaltu, ale výborným výkonem pomohl k výhře 2:0. Polák si proti vynikajícímu soupeři vůbec neškrtl, nicméně nakonec díky lepšímu skóre postoupil i on. Pláče Mexiko.

Stadion se zvláštním názvem 974 (mezinárodní telefonická předvolba Kataru) a ještě neobvyklejším vzhledem, protože je postaven z přepravních kontejnerů, zažil po pondělním zápase Brazilců další nezapomenutelný jihoamerický večer.

Jen žlutou vyměnila bílá a modrá. Nejen rozložitelný stánek, ale ani linka metra a stanice Ras Bu Abboud na tuhle argentinskou návštěvu nezapomenou. V Dauhá se sice ve středu hrála čtyři utkání, ale jen jedno jediné mělo přívlastek výjimečné.

Aura šlágru třetího základních skupin s Polskem byla cítit už od rána, kdy se to ve městě začalo hemžit dresy Lionela Messiho s číslem 10 snad ze všech možných edic. Tisíce smutných tváří ale zůstalo s nápisem „need ticket“ jen před vstupními branami. Ceny lístků se šplhaly k tisícům dolarů.

Ti šťastnější obsadili svá místa již dvě hodiny před výkopem, nafukovali balony, zpívali a před rozcvičkou si jejich karneval natáčeli i rozhodčí ve fialových teplákovkách, což byl úsměvný moment. Stejně jako nejhezčí kousky Diega Maradony na velkoplošných obrazovkách.

Ale to je historie, v současnosti se řeší jiné jméno. „Když hrajete proti Argentině, vždycky myslíte na to, že proti vám bude stát Messi. Je to fotbalová legenda, pořád je brilantní,“ dodal duelu před jeho začátkem ještě větší šmrnc v sympatickém videu snajpr Robert Lewandowski.

Aby ne, tihle dva borci byli symbolem klání. Jeho značkami. Sama FIFA, i když žádá respekt pro všechny stejný, si mač promovala přes minisouboj globálních hvězd. Najednou trochu uhnula, téma bylo jasné. Zvlášť když kapitán Michniewiczova výběru je brán za Messiho nástupce na Camp Nou, alespoň co se týče gólů. Přišel sice až rok po jeho odchodu do PSG a je jen o rok mladší, ale až on se mu přibližuje čísly.

Jak dopadla jejich katarská konfrontace?

Na branky stejně, protože Messiho včetně penalty několikrát vychytal famózní Wojciech Szczesny. Tribuny okamžitě povzbudivě spustily: „Méééssi, Méééssi.“ Jenže z hlediska výkonu to bylo díky totální dominanci Argentiny jednoznačně ve prospěch jejího šéfa.

Světový represink, krásné kombinace na jeden dotyk, vířivý pohyb, po změně stran dvě nádherné trefy a bylo hotovo. Minimálně z pohledu favorita, který měl v tu chvíli se šesti body jistotu postupu.

Drama na dálku však vypuklo o druhou vstupenku do osmifinále. Poláci s úplně osamoceným Lewandowskim na hrotu a hlubokém bloku devíti hráčů zajímal výsledek druhého zápasu skupiny.

Za stavu 2:0 pro Mexiko postupovali Evropané už jen na tzv. kritérium fair play týkající se nižšího počtu žlutých karet (pět ku sedmi). Po čtyřech letech se tak obnovily vzpomínky na vyřazení Japonska na úkor Senegalu. A odpovídal tomu i průběh závěru utkání, kdy se Poláci snažili jen poctivě bránit a nedostat další gól a taky zbytečně nefaulovat.

Paradoxně sám Lewandowski v nastavení Messiho na půlkruhu nedovoleně zastavil a hned se mu omlouval. Byla to symbolická tečka, byť vzhledem k trefě Saúdské Arábii nakonec rozhodlo skóre – a nikoli karty.

Po posledním hvizdu nizozemského sudího Dannyho Makkelieho nejdřív slavili pouze Jihoameričané. Na stadionu nebylo slyšet vlastního slova. LM10 odvrátil potupu a také pravděpodobně svůj poslední duel na mistrovství světa v kariéře. Jakmile skončil souběžně hraný mač, začali se radovat i Poláci. Čeká je Francie a Argentinu outsider z Austrálie.