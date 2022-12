Straka: Německo pláče. Postavil bych to jinak, Süle má pět kilo nadváhy

Jak prožíváte vyřazení?

„Nás to mrzí, že Němci vypadli. Bez nich je mistrovství horší, s nimi má větší šmrnc, větší náboj. Ať hrají jakkoli. Velká škoda, jsme z toho smutní.“

Říkáte my. Kdo to je?

„Komunita lidí, která je kolem mě. Včetně mé dcery, která má německého manžela, pochopitelně jeho německá rodina, znáte to. A nejenom oni. I další kluci, třeba ti, se kterými jsem byl ve studiu na Nova Action, řekl bych. Horst Siegl trpěl, Milan Fukal to samé. Samo sebou ne všichni Německu fandí, to je normální. Ale jak jsem říkal, myslím, že to je škoda pro všechny, pro celý turnaj, když takový tým vypadne takhle brzy.“

Jak Německo snáší vyřazení?

„Německo pláče. Je to hrdý fotbalový národ s obrovskou tradicí, z níž žije. A teď dvakrát po sobě jdou po základní skupině. Berou to jako ponížení. Budou se bát, aby bundesliga neztratila lesk, jehož vybudování stálo hodně sil.“

Podívejte se na gól, který poslal Německo domů: Vítězná japonská trefa padla po diskutované situaci Video se připravuje ...

Jak jste prožíval poslední minuty, kdy víc než na Německu záleželo na Španělsku, jestli dá gól Japonsku?

„Já jsem už v předzápasovém studiu odhadoval, že Němci svůj domácí úkol splní. Ale že víc bude záležet na Španělech. Což se potvrdilo. Když dali na 1:0, myslel jsem, že to mají pod kontrolou. Trenér Luis Enrique na tiskovce před utkáním odmítal spekulace, že raději půjdou z druhého místa, aby ve čtvrtfinále případně nenarazili na Brazílii. Totálně to dementoval.