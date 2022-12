All Star výběr skupin na MS: polská opora, výkonný žolík i dva Maročané

Video se připravuje ... Skupinová fáze je na MS v Kataru minulostí, už dnes se dvěma zápasy rozjíždí osmifinálové boje. Kdo v úvodních třech utkáních turnaje nejvíc zaujal? Dali jsme dohromady ideální jedenáctku podle deníku Sport a serveru iSport.cz. Najdete v ní největší hvězdy, ale zároveň i hodně překvapivá jména... Projděte si, jak vypadá All Star výběr základních skupin!

Wojciech Szczesny brankář

Polsko/Juventus

32 let Nebýt jeho, Poláci už by dávno přistáli zpátky ve Varšavě. Mužstvo dovedl k bezgólové remíze proti Mexiku a hlavně k triumfu nad Saúdskou Arábií. Zákrok proti penaltové dorážce? WOW! Pokutový kop pak chytil i Lioneli Messimu v utkání, kdy čelil smršti argentinských střel (13). Nejlepší gólman MS? Jednoznačně kliďas Szczesny: Polsko by bez něj nemělo šanci Video se připravuje ...

Kalidou Koulibaly obránce

Senegal/Chelsea

31 let Jasný lídr senegalské obrany, který v klíčové chvíli přidal i důležitou nadstavbu. Jeho trefa rozhodla o výhře nad Ekvádorem (2:1) a posunula africký výběr do osmifinále proti Anglii. Kalidou Koulibaly dal na MS důležitou branku Senegalu • Foto ČTK / AP / Francisco Seco

Romain Saiss obránce

Maroko/Besiktas

32 let Opora defenzivy týmu, který patří k nejpříjemnějším překvapením šampionátu. Maročané ovládli zajímavou skupinu F, nechali za sebou oba ambiciózní evropské celky a inkasovali jen jednou. K výhře nad Belgií (2:0) navíc přispěl vítězným gólem. Romain Saiss táhne Maroko do vyřazovací části MS • Foto Reuters

Theo Hernandez obránce

Francie/AC Milán

25 let Špičkový záskok. Už ve třinácté minutě úvodního utkání s Austrálií musel střídat zraněného bratra Lucase, který si poranil vazy v koleni. K výhře 4:1 pomohl jednou asistencí, proti Dánsku se pak blýskl souhrou s Mbappém před prvním gólem. Theo Hernandez (vlevo) patří mezi nejlepší obránce turnaje • Foto ČTK / AP / Christophe Ena

Ritsu Doan záložník

Japonsko/Freiburg

24 let Jednoznačně nejvýkonnější žolík šampionátu. Trefil se proti Němcům i Španělům, i když zápasy začínal na lavičce. V obou případech vyrovnávací brankou načal senzační obraty, které asijský výběr z papírově nejnabitější skupiny poslaly do vyřazovacích bojů. Video se připravuje ... Německo - Japonsko: Další nečekaný obrat! Doan a Asano zpražili favorita

Bruno Fernandes záložník

Portugalsko/Manchester United

28 let Hlavní portugalská hvězda? Jasně, top jménem je pořád Cristiano Ronaldo. Ale na hřišti jsou pro jednoho z favoritů turnaje stěžejní výkony jiné osobnosti. Bruno dvěma góly skolil Uruguay, proti Ghaně zase dvě trefy připravil. V závěrečném souboji s Koreou odpočíval a na ofenzivním projevu to bylo znát. Video se připravuje ... Portugalsko - Uruguay: Lízl Ronaldo Fernandesův centr kšticí, nebo ne?

Hakim Ziyech záložník

Maroko/Chelsea

29 let V Chelsea se mu po přestupu z Ajaxu (léto 2020) zatím úplně nedaří naplnit očekávání, do sestavy se stabilně prosazuje složitě. Ale na reprezentační scéně je to úplně jiný příběh. Ofenzivní tahoun Maročanů skóroval proti Kanadě, hodně trápil i belgickou obranu. Hakim Ziyech se raduje z gólu • Foto Reuters

Lionel Messi útočník

Argentina/PSG

35 let Celý svět byl zvědavý, jak si na posledním mundialu kariéry povede. Odpověď? Zatím to vážně stojí za to. Messi naložil Argentinu na záda a donesl ji do play off, zásadní byl jeho výkon v klíčovém souboji s Mexikem (1+1). Proti Polsku byl opět hodně vidět, i když nedal penaltu. Dojde až k vytouženému poháru? Video se připravuje ... Kotal o Messim: V PSG už vůbec nebrání, sedm hráčů vzadu to musí oběhat za něj

Cody Gakpo útočník

Nizozemsko/PSV Eindhoven

23 let Nizozemci zatím herně úplně nepřesvědčují, z tradičních favoritů přitom měli teoreticky nejlehčí skupinu. Ale co je hlavní, postup vybojovali. A to hlavně díky třiadvacetiletému střelci z Eindhovenu, který se trefil v každém zápase! To se povedlo už jen Alvaru Moratovi ze Španělska. Cody Gakpo se raduje ze vstřelené branky • Foto ČTK / AP / Moises Castillo

Mathew Leckie útočník

Austrálie/Melbourne

31 let Jako jediný z našeho skupinového All Star aktuálně nehraje v Evropě, už druhou sezonu je zpátky doma v Austrálii. Konfrontace s elitou mu ale zjevně nechybí, proti Dánsku vstřelil gól, který na jižní polokouli spustil postupovou euforii. Mathew Leckie se raduje ze vstřeleného gólu • Foto Reuters