Trefa turnaje?! Wright dal neuvěřitelný gól. Poborský kroutil hlavou

Nebyla to raketa z třiceti metrů do vikýře. Ani trefa po úchvatné kombinační akci či individuálním průniku. Přesto si Haji Wright svým gólem do sítě Nizozemska, jenž prakticky v mžiku obkroužil celý svět, už v osmifinále prakticky předplatil prvenství v soutěži o nejkrásnější branku šampionátu.

Jak k neuvěřitelné trefě došlo? V 76. minutě Američané podnikli výpad po své pravé straně, kapitán Christian Pulisic našel přízemní přihrávkou v pokutovém území Wrighta, jenž přes svou pravačku převalil balon tak dokonale, že přeletěl bezmocného gólmana Nizozemců Andriese Nopperta.

Nizozemsko - USA: Gól, jaký svět neviděl. Podívejte se na kuriózní trefu Wrighta Video se připravuje ...

Na tom by možná ještě nebylo nic tak zvláštního, Wright stál ovšem k holandské brance zády. Oči měl nasměrované směrem ze hřiště. Naprosto šílená trefa! „Nic takového jsem ještě neviděl. Je to něco neskutečného,“ nechápal ještě několik minut po skončení duelu ve studiu České televize někdejší vynikající záložník Karel Poborský. Právě on měl na dechberoucí trefy patent, viz památný lob proti Portugalcům na EURO 1996, Wrightův kousek mu přesto vyrazil dech.

A nejen jemu… Výstavní trefa dokonale zaledovala i Nopperta, spolu se svými parťáky z nizozemské defenzivy se na sebe jen nechápavě dívali. Nic jiného totiž ani dělat nemohli.

„Nevěřil bych, že takhle jde vůbec vstřelit gól,“ prohlásil Poborský.

Exkluzivní zásek navíc vrátil Američany alespoň na chvíli zpátky do hry, znamenal totiž snížení na průběžných 1:2. Místo kýženého vyrovnání ovšem zámořský výběr inkasoval ještě potřetí a turnaj pro něj na úvod pavouka skončil.

„Jsem neuvěřitelně pyšný na celý tým. Když jsme ho před lety začali dávat dohromady, věděli jsme, že má potenciál, aby se měřil s těmi nejlepšími. Teď ale cítím samozřejmě zklamání,“ uvedl trenér Američanů Gregg Berhalter.

Ti si navzdory vyřazení zajistili, že se o nich díky Wrightově trefě bude mluvit ještě dlouho po turnaji. Tenhle kousek totiž stoprocentně nebude chybět v žádném ze sestřihů nejlepších momentů celého šampionátu.