Co dělají nejlepší střelci MS: senátor, dabér, prezident potížista i kila navíc

Nejlepší střelci z mistrovství světa se po kariéře vydávají různými směry... • FOTO: Koláž iSport.cz Stát se nejlepším střelcem mistrovství světa ve fotbale, to už je slušně zaplněná kolonka v životopisu. Kdo získá Zlatou kopačku v Kataru? Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marcus Rashford, nebo někdo jiný? Předchůdci současných kanonýrů mají za sebou úctyhodné fotbalové příběhy, ale co dělali a dělají poté, co kopačky pověsili na hřebík? Web iSport.cz přináší výčet všech žijících TOP šutérů jednotlivých světových šampionátů s výjimkou těch, kteří se ještě profesionálně prohánějí po zeleném pažitu.

JUST FONTAINE (Francie) Nejlepší střelec: MS 1958 (13 branek) Narozen: 18. srpna 1933

Angažmá v době MS: Reims

Zápasů/gólů v reprezentaci: 21/30 V srpnu oslavil 89. narozeniny a logicky je ve Francii žijící legendou. Rekordman v počtu gólů na jednom světovém šampionátu. Přitom ani jeho třináct zásahů nepomohlo Francii na trůn. Galský kohout skončil třetí. Po ukončení kariéry trénoval, což se zase tolik neví. Vedl krátce i francouzskou reprezentaci a tři roky PSG. Na konci své trenérské poutě se ujal marockého národního týmu a kruh se tak pomyslně uzavřel, protože sám Fontaine se narodil v Marrakéši. Maročany dokonce dovedl na Africkém poháru 1980 k bronzu, ale sám u toho chyběl, protože se zotavoval ze zranění po havárii. V roce 2003 byl ve Francii vyhlášen nejlepším fotbalistou za posledních padesát let. Spolupracoval s firmou Adidas a provozoval dva sportovní obchody. Podílel se také na založení Národní unie profesionálních fotbalistů, která dodnes hájí zájmy hráčů proti chování klubů a sponzorů. Just Fontaine, francouzský útočník původem z Maroka, vstřelil na MS 1958 neuvěřitelných 13 branek během 6 zápasů • Foto Autor: Christophe95 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

GRZEGORZ LATO (Polsko) Nejlepší střelec: MS 1974 (7 branek) Narozen: 8. dubna 1950

Angažmá v době MS: Stal Mielec

Zápasů/gólů v reprezentaci: 100/45 Málokdo se může pochlubit takovou kariérou jako Grzegorz Lato, který je v Polsku legendou. Stal se totiž nejlepším střelcem MS 1974, kde sedmi brankami pomohl ke třetí příčce. Bronz mohl s polským týmem slavit také o osm let později ve Španělsku. Lato je však zajímavý tím, že fotbalem jeho aktivity rozhodně nekončí. Po trenérské dekádě se vrhnul na politickou dráhu. V letech 2001-2005 vykonával v Polsku funkci senátora, posléze se oklikou zase vrátil ke kopané, když mezi lety 2008-2012 vedl Polský fotbalový svaz. Tenkrát mu vaz zlomila porážka 0:1 s Českem na EURO 2012. Lato odmítl odstoupit ze své pozice, ale v říjnu jej přece jen nahradila další ikona polského fotbalu Zbigniew Boniek. Grzegorz Lato (vlevo) patří k nejlepším střelcům v historii polské kopané • Foto Twitter

MARIO KEMPES (Argentina) Nejlepší střelec: MS 1978 (6 branek) Narozen: 15. července 1954

Angažmá v době MS: Valencia

Zápasů/gólů v reprezentaci: 43/20 Bijec do vápna, který se střelecky málokdy mýlí, a navíc má dobrou technikou? Pokud hledáte v historii takové útočníky, byl by mezi nimi jistě i Argentinec Mario Alberto Kempes Chiodi, jak zní celé jeho jméno. Svou vlast dotáhl k titulu mistrů světa 1978 na domácí půdě. Zároveň na něj dodnes vzpomínají ve Valencii. Poté, co pověsil kopačky na hřebík, se toulal po exotických trenérských angažmá v Indonésii, Albánii či Venezuele. Byl prvním manažerem, který přivedl do albánské ligy zahraničního hráče. Nyní působí jako fotbalový expert a komentátor ve španělštině pro sportovní kanál ESPN Deportes. Fanoušky videoher FIFA provází v Latinské Americe, kde namlouvá komentáře pro tuto populární hru již od roku 2013.

GARY LINEKER (Anglie) Nejlepší střelec: MS 1986 (6 branek) Narozen: 30. listopadu 1960

Angažmá v době MS: Everton

Zápasů/gólů v reprezentanci: 80/48 Střelec, fotbalový gentleman, který nikdy v kariéře nedostal žlutou ani červenou kartu a glosátor, jehož postřehy dodnes hltá sportovní Anglie. Jeho výrok „Fotbal je jednoduchá hra: 22 lidí se 90 minut honí za míčem a nakonec vždycky zvítězí Němci,“ je dnes už fotbalovým dědictvím, i když po dalším výpadku Německa sám Lineker výrok upravil. Rodák z Leicesteru se prosadil jako moderátor a fotbalový expert u mikrofonu stejně dobře jako hráč na trávníku, mnohdy moderoval i nejsledovanější fotbalové pořady ve Velké Británii a jako vášnivý milovník golfu dostal na starost dokonce golfový pořad. Lineker se dále věnuje také psané formě žurnalistiky. Objevil se rovněž v několika filmech a seriálu Ted Lasso, kde ztvárnil sám sebe. Propůjčil svůj hlas jedné z animovaných postaviček seriálu Underground Ernie na dětském kanále BBC. Na základě zmíněných zkušeností založil vlastní produkční společnost a dodnes patří k nejpopulárnějším a nejsledovanějším postavám fotbalového dění ve Velké Británii. Gary Lineker se po 28 letech od památného zápasu na MS 1986 znovu sešel s Diegem Maradonou • Foto twitter.com

SALVATORE SCHILLACI (Itálie) Nejlepší střelec: MS 1990 (6 branek) Narozen: 1. prosince 1964

Angažmá v době MS: Juventus Turín

Zápasů/gólů v reprezentaci: 16/7 Přišel, viděl, střílel, získal bronz a šel si dál po svém. Definice, která sedí na Schillaciho reprezentační kariéru. V národním dresu Itálie hrál zhruba rok, ale stihl domácí MS 1990, kde šesti brankami pomohl k bronzu a zastínil i Roberta Baggia. Zároveň kontroverzně odmítl kopat penaltu v semifinále proti Argentině. Schillaci už se pak v italské reprezentaci prakticky neukazoval a dodnes má nálepku střelce jediného turnaje. Žije v rodném Palermu, kde vede fotbalovou akademii, angažoval se také v lokální politice a jeho sláva dorazila až k protinožcům, protože v Austrálii po něm byl pojmenován dostihový kůň Schillaci.

OLEG SALENKO (Rusko) Nejlepší střelec: MS 1994 (6 branek) Narozen: 25. října 1959

Angažmá v době MS: Logroñés

Zápasů/gólů v reprezentaci: 8/6 Kamerunští pamětníci se možná budí hrůzou ještě dnes. Psal se 28. červen 1994 a africký tým byl roznesen na kopytech ruské sestavy. Pěti góly se na kamerunské demolici 6:1 podílel Oleg Salenko, který za Rusko i kvůli ukrajinské krvi nastoupil pouze do osmi mezistátních zápasů, ale stejně se zapsal do dějin světových šampionátů, přidal totiž ještě jednu trefu proti Švédsku a je dodnes jediným vítězem Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce MS, byť jeho celek vypadl už v základní skupině. Po aktivní kariéře přesedlal na plážový fotbal, vedl v něm národní tým Ukrajiny. Po krátké době se však vrátil k velké kopané a působil ve sférách ukrajinského fotbalového svazu. Byť je rodákem z Petrohradu, usadil se v zemi svého ukrajinského otce a veřejně v březnu odsoudil vpád ruských vojsk. Oleg Salenko (vpravo) se během jediného zápasu stal noční můrou Kamerunu • Foto Twitter

CHRISTO STOIČKOV (Bulharsko) Nejlepší střelec: MS 1994 (6 branek) Narozen: 8. února 1966

Angažmá v době MS: Barcelona

Zápasů/gólů v reprezentaci: 83/37 Bulharský bonviván se o korunu krále střelců podělil se Salenkem na americkém šampionátu. Bulhaři tenkrát došli až ke 4. místu. Stoičkov je ve své zemi legendou. Aby ne, vždyť je držitelem Zlatého míče z téhož roku. Nepřekvapí, že bez fotbalu nemohl vydržet a krátce po konci hráčské kariéry se stal trenérem bulharské reprezentace. Ikonou sice nadále zůstal, ale často se ocitl v rozepři s vlastními svěřenci. Několik hráčů v čele s tehdejším kapitánem Stilijanem Petrovem dokonce odmítlo reprezentovat, dokud národní tým povede Stoičkov. Potom neslavně působil na skok v Celtě Vigo a v Jihoafrické republice. Vrátil se do Bulharska, jeho horkokrevnost se však neuplatnila ani v CSKA Sofia. Před čtyřmi lety napsal autobiografii, Stoičkov býval v Bulharsku zkrátka celebritou první kategorie. Legendární hráč Barcelony Christo Stoičkov při exhibici • Foto Profimedia.cz

DAVOR ŠUKER (Chorvatsko) Nejlepší střelec: MS 1998 (6 branek) Narozen: 1. ledna 1968

Angažmá v době MS: Real Madrid

Zápasů/gólů v reprezentaci: 2/1 (Jugoslávie), 69/45 (Chorvatsko) Patřil do skvělé generace chorvatských hráčů, nově vzniklý stát s ním reprezentovali například Viktor Prosinečki, Zvonimir Boban nebo Niko Kovač. Šuker se nikdy po konci aktivní kariéry neuchýlil k trénování, i když v několika chorvatských městech založil akademii. Velkou kariéru udělal jako fotbalový funkcionář, protože devět let stál v čele chorvatského fotbalu jako jeho prezident. Šukera však provázejí také skandály, když třeba v roce 1996 pobouřil veřejnost fotografií u hrobu Anteho Paveliče, vůdce Chorvatska v letech 1941-45 a sympatizanta nacistického Německa. Rok před zvolením do funkce prezidenta tamního fotbalu dostal pokutu za nenahlášení nálezu starožitných mincí v letadle, už ve funkci hlavy chorvatské kopané roku 2015 měl neshody s novináři, kteří ho obviňovali, že bránil svobodě slova. Davor Šuker se nevyhýbal skandálům • Foto Reuters

RONALDO (Brazílie) Nejlepší střelec: MS 2002 (8 branek) Narozen: 18. září 1976

Klub: Inter Milán

Zápasů/gólů v reprezentanci: 98/62 Dvakrát se stal nejlepším hráčem planety (1997, 2002), právě v roce 2002 pomohl osmi góly Brazílii na světový trůn. Dosud je to naposled, co se „kanárci“ stali mistry světa. Ronaldův život mimo hřiště je poměrně bujarý. Jako spoluvlastník vstoupil hned do několika fotbalových projektů - včetně Realu Valladolid nebo svého milovaného Cruzeira, odkud jako mladík vylétl vstříc slávě. Známý se stal také pro neustálý souboj se svojí tělesnou vahou, nikdy neskrýval slabost k něžnému pohlaví. Když v roce 2010 přiznal oficinálně své čtvrté dítě, prohlásil, že zároveň absolvoval vasektomii (zákrok za účelem zbavení rozmnožovací schopnosti). O pět let později otevřel několik poboček své fotbalové akademie v Brazílii, USA a Číně. Objevil se ve všech dílech populární filmové trilogie Góóól!, objevil se v reklamách propagujících nejrůznější produkty od cukrovinek až po pneumatiky. Ronaldo s partnerkou Celinou. Spokojený a za bříško se nestydí • Foto Profimedia.cz, Instagram

MIROSLAV KLOSE (Německo) Nejlepší střelec: MS 2006 (5 branek) Narozen: 9. června 1978

Angažmá v době MS: Werder Brémy

Zápasů/gólů v reprezentaci: 137/71 Historicky nejlepší střelec MS se cítil na světových šampionátech jako ryba ve vodě. Celkem se na mundialu trefil šestnáctkrát a nejvíce byl vidět právě v roce 2006 na domácí scéně. Klose se přitom dostal i do bundesligy tak nějak omylem, vyučil se tesařem a jako rodák z Polska má blízko i k této zemi. Doma prý dokonce na děti mluvili se ženou vždy polsky. Ve své kariéře obdržel několik cen za fair play. Třeba když hrál za Lazio Řím, proti Neapoli dal gól rukou, přišel za rozhodčím, aby gól neuznal. Po ukončení hráčské kariéry se vrhnul na trénování. Byl jedním z asistentů u německé reprezentace za éry Joachima Löwa, pak trénoval mládež v Bayernu, odkud jej povolal znovu na post asistenta k A-týmu Hansi Flick. Od června se poprvé stal hlavním koučem prvoligového celku. Sáhlo po něm vedení rakouského Altachu. Miroslav Klose patřil k německým reprezentačním oporám • Foto Archiv Sport

DAVID VILLA (Španělsko) Nejlepší střelec: MS 2010 (5 branek) Narozen: 3. prosince 1981

Angažmá v době MS: Barcelona

Zápasů/gólů v reprezentaci: 98/59 Kdekoliv se objevil, tam sázel góly. Legenda Valencie, ikona španělské reprezentace s prestižní a úspěšnou zastávkou v Barceloně, ukončila hráčskou kariéru až v roce 2020 na exotické štaci v japonském Kóbe. Bez fotbalu ale nezůstal. Díky svému dalšímu úspěšnému angažmá v New Yorku se rozhodl investovat do fotbalu v USA a stal se spoluvlastníkem klubu FC Queensboro, který se příští rok připojí do soutěže USL, která je ve Spojených státech amerických považována za druhou ligu pod MLS. Podporuje také charitu a založil fotbalové akademie i v méně fotbalových destinacích, jako jsou Dominikánská republika či Portoriko. V roce 2020 čelil obvinění ze sexuálního obtěžování z doby, kdy působil v týmu FC New York City. David Villa se v reprezentační kariéře mnohokrát prosadil, gólem se na klubové úrovni připomněl i Plzni • Foto Michal Beránek (Sport)

DIEGO FORLÁN (Uruguay) Nejlepší střelec: MS 2010 (5 branek) Narozen: 19. května 1979

Angažmá v době MS: Atlético Madrid

Zápasů/gólů v reprezentaci: 112/36 Nejzářivější roky své kariéry zažil ve Španělsku, kde hájil barvy Villarrealu a Atlétika Madrid, na stará kolena si zkusil docela divoká angažmá v Indii a Hong Kongu. Fotbalistou byl jeho otec i dědeček, a když se Forlán rozhodoval po ukončení aktivní kariéry, kam povedou jeho kroky, kopaná byla jasná volba. Jenže uruguayský vlasáč je jasným důkazem, že skvělá hráčská minulost z vás ještě automaticky neudělá i výborného kouče. Nejprve dostal šanci v předním klubu ve své domovině Peňarolu, kde se mu vůbec nedařilo a padáka mu přibalili po několika měsících ve funkci. Následovala štace o uruguayské patro níže v druholigovém klubu Atlético Atenas de San Carlos. Opět vydržel jen půl roku, poté následoval vyhazov za neuspokojivé výsledky. Od té doby nikde trenérskou důvěru opět nezískal.