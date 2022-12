Dobří, ale jinak. Nizozemce zajímá pouze úspěch, bavit na hřišti nemusí

Lionel Messi je na šampionátu pod mikroskopem, stejně tak Kylian Mbappé, vlastně i toho času zraněný Neymar. Kdo se naopak ze zorného pole fotbalové veřejnosti tak trochu vytrácí, to jsou Nizozemci. „Oranjes“ přitom nejen v Kataru válí, od loňského srpna nevědí, co je to porážka. A teď si věří i na výzvu z největších: na Argentinu ve čtvrtfinále. „Máme velkou šanci,“ nepochybuje trenér Louis van Gaal.

Po závěrečném hvizdu si pečlivě uklidil psací pero do svého koženého zápisníku, bez kterého, pokud jde o fotbal, nedá ani ránu. Zběžně zamával na fanoušky a zmizel v útrobách Khalifa International Stadium. Louis van Gaal musel být nadšený z toho, co viděl.

„Zvládli jsme to přesně tak, jak jsme chtěli. S výkonem týmu jsem naprosto spokojený, byl to perfektně odehraný zápas,“ vykládal zkušený kouč po osmifinálovém postupu 3:1 přes USA.

Na první pohled by se mohlo zdát, že je v Nizozemsku všechno zalité sluncem. Tým kolem kapitána Virgila van Dijka prolétl základní skupinou se sedmi body a jediným inkasovaným gólem, přes první překážku v rámci play off se přehoupl vyloženě elegantně.

Zdání ovšem může klamat. Van Gaal totiž v zemi tulipánů čelí drtivé kritice za způsob, jakým se jeho tým prezentuje. Pryč jsou doby, kdy Nizozemci zápas co zápas valili se třemi útočníky a jediný směr, který znali, byl ten dopředný.

Současné mužstvo je jiné. Mnohem víc pragmatické, vyloženě zaměřené na výsledky. Nemusí to být hezké, nemusí to bavit, ale musí to přinést kýžený efekt. To je motto, se kterým Van Gaal reprezentaci přebíral po Frankovi de Boerovi. A od milovníků nizozemského ´totálního fotbalu´ to pořádně schytává.

SESTŘIH: Nizozemsko – Katar 2:0. Třetí trefa Gakpa a domácí loučení Video se připravuje ...

„Nemám s kritikou problém, klidně ji na mou hlavu můžete směřovat,“ prohodil až nezúčastněně opakovaně Van Gaal směrem k novinářům. „Já jsem tu od toho, abych z hráčů dostal to nejlepší. Nic jiného pro mě není podstatné.“

Takhle sebevědomá slova si může dovolit. Za zkušeného kouče, jenž má doma ve vitríně tituly za triumf v Lize mistrů, Poháru UEFA, nizozemské (3), španělské (2) i německé (1) lize, totiž hovoří především výsledky.

Od srpna 2021, kdy začal točit reprezentačním volantem, totiž Nizozemci nepoznali, co je to porážka. Tahle série trvá už 19 zápasů. S jedinou výjimkou pak dali už v 31 zápasech po sobě minimálně gól. Nepovedlo se jim to jen loni na EURO v osmifinále proti Čechům…

„Už přes rok mluvím o tom, že tenhle tým může světový šampionát vyhrát. Netvrdím, že se nám to povede, ale určitě je v našich silách to dokázat,“ zdůraznil Van Gaal po postupu přes USA.

Na jeho partu ovšem až teprve teď čeká opravdová prověrka. Čtvrtfinále proti Argentině, tedy srážka s opravdu nejtěžším představitelným kalibrem. A pochopitelně i s Lionelem Messim.

„Máme před sebou ještě tři kroky, které potřebujeme udělat. Tým je ohromně stmelený, mám skvělý pocit z toho, jak se zatím prezentujeme. Tenhle trend si chceme udržet,“ vyhlásil přísný trenér.

Jihoameričanům ostatně mají Nizozemci co oplácet. Na světovém šampionátu 2014 v Brazílii s nimi v semifinále prohráli až na penalty. Tehdy byl na oranžové lavičce rovněž Van Gaal. Rovněž čelil kritice za to, že výkony týmu nejsou dostatečně zábavné. Jenže „oranjes“ tehdy brali lichotivé třetí místo.

Teď chtějí ještě výš.