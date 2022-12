České fanoušky nadchl Katar: Skvělá organizace, ale pozor na podvody!

Zajeli do pouště, zkusil si řízení auta s polovypuštěnými koly, což je opatření proti zapadnutí. Na pláži si dali pivko. „Ale radši jsme se neukazovali,“ usměje se Antonín Svoboda, jenž na Střední východ vyrazil s přítelkyní Adélkou.

„Je také učitelka. V létě dostala příspěvek, aby zůstala v Hradci, je to taková podpora mladým, a tak jsme mohli letět,“ děkuje při setkání v obchodním domě Villagio Mall, nevšední to stavbě. Najdete v něm ledovou plochu, kde se hraje místní liga, kanál pro gondoly i strop simulující oblohu podobně věrně jako ve Velké síni bradavického hradu ve filmech o kouzelnickém učni Harrym Potterovi.

Překvapil vás Katar?

„Měl jsem obrovský respekt, v arabské zemi jsem ještě nikdy nebyl. V Evropě jsou předsudky, to si přiznejme. Ale já jsem strašně překvapený z lidí, co tady pracují, co pomáhají. Organizace je fantastická, nic nevázne.“

Jak se u vás projevily předsudky?

„Byli jsme na zápase USA - Írán. Člověk přesně neví, jak se Íránci budou chovat. Jenže bylo to úžasné. Nejdřív jsme je potkávali ve městě, pak jsme mezi nimi seděli na stadionu. Američané na tom byli podobně, fotili jsme se s nimi. Možná to nebyl tak atraktivní zápas, byly třeba jenom čtyři šance, ale atmosféra nás pohltila tak, že to byl skvělý zážitek i pro holky, které nejsou fotbalové fanynky. Viděl jsem na nich, jak jsou nadšené.“

Proč jste zvolili zrovna tento zápas?

„Bylo to trošku jinak. Já jsem vybral Portugalsko - Uruguay, protože oběma fandím. Koupili jsme lístky přes Viaggio, což je burza na vstupenky. Jenže ukázalo se, že jsou falešné, jeden přitom stál šest a půl tisíce. Naštěstí nám peníze vrátili. Takže jsme museli kupovat další, ale už nebyla místa.“

Kolik stály přes oficiální zdroje?

„Jeden pět tisíc. O to nejde. Byl jsem na začátku trochu zklamaný, na jaký jsme se dostali zápas, ale nakonec to byla nejlepší volba, největší zážitek.“

Co jste ještě absolvovali?

„Jsme tady na týden. Země se mi strašně zalíbila. I když nemám rád vedro, klidně bych to tady zkusil. Hledají trenéry i učitele, kamarád se mě ptal. Byli jsme v poušti, Tadeáš mě nechal řídit. Bylo to fantastické, i když jsem se na začátku klepal. Dojeli jsme až k moři, do takové pěkné oázy, udělali jsme si grilovačku.“

Taková dovolená není nejlevnější, že?

„Je to tak. Měli jsme i celkem drahé letenky, protože jsme je kupovali až později. Naštěstí bydlíme u kamaráda, jinak bychom si to nemohli dovolit. I když s tím bylo také trochu potíží.“

Jakých?

„Zařídili jsme si Haya Card, což je vlastně vízum, ale do ní musíte dát potvrzení o ubytování, které by mělo být z hotelu. To jsme ale samozřejmě neměli. Podařilo se to naštěstí nějak zařídit.“

Kdo vyhraje mistrovství?

„Spíš bych řekl přání. Jsem Ronaldovec, proto to přeju Portugalsku. Úplná pohádka by byla, kdyby hrálo finále s Messiho Argentinou. Pro naši generaci by to byl největší možný zápas. Bohužel se to asi nestane, ale vzpomeňte si na mistrovství světa v Brazílii. Tam šla až do finále, takže můžeme doufat.“