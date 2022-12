Argentina běhá nejméně: Ale drží míč, říká Wenger. Titul? Je tu (nejen) Messi

PŘÍMO Z DAUHÁ | Propadák z úvodního duelu se Saúdskou Arábií je zapomenut. Argentinci se valí Mundialem, po sobotní party na stadionu Ahmada Bin Alího jsou v extázi. Ikonický prcek Lionel Messi natlačil impozantním výkonem proti Austrálii tým do čtvrtfinále. Katar, v jehož rezidentech vybuchla láska k fotbalu, má jasného favorita.

Hodiny se přehouply přes jednu ranní, kolem arény v okrese Al Raján se však dál rozlévala modrobílá vlna. Do gulfu, jak říkají místní, dorazilo na osmifinále mistrovství světa na 30 tisíc Argentinců.

A ti měli důvod k oslavě. Messi, díky! Hrdinovi se klaněli už na tribunách. Ruce zvednuté k nebi, jako když malý velký Leo slaví gól. Ale to nevydrží dlouho, je nutné se poklonit fotbalistovi z nejlepších. „Meeessiii, Meeessiii,“ letělo z desetitisícovek hrdel.

Je to jako při nějakém obřadu. Ale nedivte se, Messi je pro Argentince zjevení, druhý Bůh po Diegu Maradonovi. A taky chlapík, jehož indiánské jméno by znělo následovně: Ten, jenž má vrátit titul do Argentiny. Od roku 1986 ho uzmuly jiné země, soupeři.

„Vím, že by tu chtěla být celá Argentina. Máme mezi sebou krásné pouto,“ pronesl muž zápasu. „I moji tři synové už chápou, co znamená mistrovství světa. Moc mě těší, když vidím, jak to celé prožívají a radují se.“

Měli by. Táta byl proti Austrálii, ve svém 1000. zápase profesionální, nezastavitelný. Bavil se, což zatím v Kataru platí za pravidelnou náladu. Z dobrého rozpoložení vzešla branka na 1:0, pár dalších střel, dvě nahrávky na gól, které však zazdil kolega Lautaro Martinez. Jedny housle, nahrávky patičkou, dvě velká sóla. Po čtyřech utkáních už má na kontě tři branky.

Argentina - Austrálie: Messi pálil potřetí, v gólech na MS překonal Maradonu Video se připravuje ...

Ale pozor, Argentina není jen Messi, i když je tým postaven k obrazu svého krále. Ostatní přijali role pomocníků - a to velmi zdatných. Například útočník Julián Alvarez dal v posledních šesti utkáních, v nichž nastoupil od začátku, stejný počet branek. Třikrát za Argentinu, třikrát za Manchester City.

„Trenér Lionel Scaloni se nebál sáhnout do sestavy. Ta si sedla. Pomohl Álvarez, ale také defenzivní záložník Enzo Fernandez,“ popsal expert deníku Sport Zdeněk Folprecht.

Jasně, mančaft se sluncem na vlajce se zvedl. Jde však o to, zda je schopen naplnit přání téměř padesátimilionové země. „Může být mistrem světa. Po Saúdech to byla utopie, ale zlomil to gól Messiho proti Mexiku,“ pronesl Folprecht.

V ostrém názoru není sám. Přidal se k němu i slavný kouč Arsène Wenger. Když v neděli po poledni popisoval na tiskové konferenci v Kataru, jak se zatím šampionát vyvíjí, využil několik statistik. Jedna se týkala naběhaných kilometrů na tým. Argentinci byli v tomto ohledu ve skupinách nejhorší. Na zápas zvládli 105 kilometrů, průměr se vyšplhal na 113, nejmobilnější USA se dostaly na 123.

Jenže toto číslo ještě turnaje nevyhrává. „Když kontrolujete míč, běháte méně,“ upozornil Wenger. „Argentina má technickou kvalitu, může vyhrát," odhadl. Folprecht pak připomněl: „Je tu nejdůležitější faktor: Messi.“

Argentina je s ním zajedno.