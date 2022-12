Simič o chorvatském úspěchu: Hrdinů je hodně. Nejsme jen blázniví Balkánci

Porazit ve čtvrtfinále mistrovství světa Brazílii, to mluví samo za sebe. Chorvatsko žije po čtyřech letech další medailový sen a blízko tomu je i Stefan Simič, zčásti po předcích taky Chorvat, který se teď ve Splitu s Hajdukem chystá na jarní část sezony. „Nejsme jen blázniví Balkánci, o reprezentaci by se mohlo říkat, že je velmoc,“ upozorňuje. V rozhovoru pro iSport Premium 27letý obránce vypráví třeba o hrdinovi Dominiku Livakovičovi.

Kdo by čekal napěchovaná náměstí po celém Chorvatsku, bude v těchto dnech mírně zklamán. „Poslední týden tu hustě prší, lidi se u zápasů potkávají spíš doma, nebo jsou narvané bary a restaurace,“ vypráví Stefan Simič, jemuž s Hajdukem začala příprava na jarní ligovou část chorvatské ligy, a nadšení z „kostkované“ reprezentace má jako na dlani.

I vy jste tedy zůstali v teple?

„Jasně, domluvili jsem se v šesti, co spolu hrajeme za Hajduk, že se potkáme u mě a koukneme se spolu. Takhle to měla asi většina. Ale i tak byla ta noc výborná, postup proti největšímu favoritovi mistrovství světa, to se vždycky musí pořádně oslavit.“

Jednoho spoluhráče máte právě i na šampionátu, útočníka Marka Livaju, nemrzelo vás, že do utkání proti Brazílii nezasáhnul?

„Přáli jsme si to, ale vzali to na sebe Mislav Oršič a Bruno Petkovič, to jsou taky skvělí fotbalisté, vidíte, jak ten balon válí podrážkou jako futsal, špílmachři. A trefili vyrovnání. Přitom Bruno všechny balony na začátku, když přišel na hřiště, ztratil, vypadalo to, že Luka Modrič z něj začíná být vyřízený. Ale pak tam zase vymíchal dva Brazilce a připravil to Marcelu Brozovičovi.“