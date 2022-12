Gvardiola láká Guardiola i další nápadníci. Padne přestupový rekord?

Na turnaji zatím nechyběl ani vteřinu a po boku zkušeného Dejana Lovrena se vypracoval v neodmyslitelný dílek kostkované skládačky kouče Zlatka Daliče. Joško Gvardiol působí na hřišti jako třicátník na vrcholu sil, který kope už nějaký ten pátek na nejlepších fotbalových adresách. Mrazí při pomyšlení, že by se mohl v budoucnu ještě mnohem více zlepšovat.

Víte, za kterého beka se dosud cálovalo nejvíc? Rekordmanem není nikdo jiný než médii i fanoušky často plísněný Harry Maguire, za nějž v roce 2019 Manchester United vysolil liškám z Leicesteru 90 milionů eur. Docela vtipné vzhledem k tomu, jak se Maguire na Old Trafford mnohdy prezentuje, co říkáte?

Covidová nejistota udělala svoje, takže od té doby se nikdo kvůli obránci přes kapsu více neplácnul, ale to se brzy může změnit. U Gvardiola se na nic nečeká. Je to tak trochu o nás bez nás jako v Mnichově, mohl by si pomyslet rodák ze Záhřebu. Zatímco on se koncentruje na chorvatskou cestu za štěstím, v Lipsku zvoní telefony. Kdo tam? Samí exkluzivní nápadníci.

Dle chorvatských a francouzských zdrojů už se ozvali s konkrétní nabídkou zástupci Chelsea nebo Manchesteru City. Zájem projevují také oba španělští giganti Real Madrid a Barcelona. Pozadu nechce zůstat ani Bayern Mnichov. A částka? Gvardiolova tržní hodnota oficiálně činí 60 milionů eur, ale je nad slunce jasné, že si Lipsko namastí kapsu o poznání více, protože každým zápasem na MS jeho hodnota stoupá. Údajně už šejkové ze City s Pepem Guardiolou v zádech poslali do Německa poštovního holuba s nabídkou přesahující 100 milionů eur a nemusí zůstat jen u toho. Čeká se tuhý boj, který naposled evropské velkokluby svedly o služby Erlinga Haalanda.

Favoritem pro mladého stopera by se přitom mohla stát Chelsea, jelikož se už v minulosti vyjádřil, že by se mu dres Blues se svým jménem na zádech zamlouval. Lipsko má navíc s londýnským celkem nadstandardní vztahy, což se jen potvrdilo v posledních dnech, kdy se už jeden zajímavý přesun z Lipska do anglické metropole upekl. Novou posilou Chelsea by měl být Christopher Nkunku. Zároveň však Gvardiol veřejně „flirtoval“ s Realem Madrid, když nedávno Los Blancos označil za největší klub na světě.

Veškeré spekulace se však snaží držet na uzdě hráčův agent Marjan Šišič. „Co se týče možného přestupu v létě 2023, nikam nespěcháme a mohu ujistit, že neexistuje jakákoliv předběžná dohoda s žádným klubem. Joško je v Lipsku spokojený, má tady dlouhodobou smlouvu, takže se může pod trenérem Rosem nadále zlepšovat.“

Z přestupu navíc bude profitovat i Dinamo Záhřeb. V současné smlouvě je totiž uvedena klauzule o tučné provizi z dalšího prodeje, která by potenciálně do Chorvatska měla z Lipska putovat.

Není divu, že o mladíka s maskou, se kterou na mundialu hraje po nedávné zlomenině nosu, stojí takoví zájemci. Je nejen skálou ve stoperské dvojici. Gvardiol se může pochlubit nadstandardní technikou a za jeho pasy směrem dopředu by se nemusel stydět leckterý špílmachr. Jako malý kluk totiž nastupoval spíše jako levý bek a střední záložník a z rychlosti a herního přehledu evidentně neslevil.

Patřil mezi talenty od chvíle, co obul kopačky. Běžně hrával i v reprezentaci s hochy o rok až dva staršími. V sedmnácti kopal za chorvatskou jednadvacítku a upoutával na sebe pozornost zahraničních klubů už coby teenager. Manchester City, Dortmund, Bayern Mnichov, Lille, Ajax, Inter Milán či AS Řím. Ti všichni se o Joška zajímali už tenkrát. Vyhrálo Lipsko, které je už několik let pověstné tím, že dává mladým pravidelně šanci v těch nejtěžších zápasech.

Mládenec s plnovousem přitom začínal v nepříliš známém záhřebském klubu Trešnjevka, odkud se ale rychle balil do akademie Dinama Záhřeb. Další přestup do Německa už na sebe nenechal dlouho čekat a v Lipsku si rychle vydobyl výsadní postavení ve stoperské dvojici vedle klubového inventáře Williho Orbana.

Tvrdit muziku začal brzy i v národním týmu. I při svém mladém věku má na pažbě už 17 startů po boku Modriče a spol. Domagoje Vidu už v reprezentaci odsunul pouze do role náhradníka, od Lovrena už se v podstatě nemá co učit. Je to hotový produkt. Stačí se ohlédnout za zápasem ve skupinové fázi MS, ve kterém Chorvaté uhráli důležitou remízu 0:0 s Belgií. I právě díky Gvardiolově práci se nedokázal v utkání prosadit Romelu Lukaku.

A kam povedou Gvardiolovy kroky dál? Otázka bude rozluštěna možná již brzy po světovém šampionátu.