Merci, Didier! Každý pohyb jako díky. Griezmann exceluje v nové roli

To bylo pořád Kylian Mbappé. Nebo Olivier Giroud... A když nebude řeč o Francouzích, tak Lionel Messi, Luka Modrič... O Antoinu Griezmannovi se dosud tolik nemluvilo, ale pozor – on je hnací silou, motorem francouzského týmu, který sní o obhajobě titulů mistrů světa. AG má přitom nový flek: někdejší kanonýr zvládá perfektně úkoly v záloze a ve stínu jiných hvězd zůstával neprávem.

Jejich řeč je suchá a na první pohled vypovídající. Posuďte sami následující čísla. Na stříbrném EURO 2016 šest gólů, nejvíc ze všech hráčů na celém turnaji. Na zlatém mistrovství světa 2018 čtyři, po Harrym Kaneovi (šest tref) druhý nejvyšší počet. EURO 2021 jeden jediný, ovšem konec už v osmifinále. Mistrovství světa 2022 dokonce žádný, a to už je semifinále...

Taková je střelecká bilance na posledních velkých šampionátech, pod níž je podepsán Antoine Griezmann. Znamení pádu hvězdy evropského kalibru? Příznak úbytku sil jednatřicetiletého útočníka Atlétika Madrid na první fotbalové scéně? Ani náhodou. Bylo by to tak daleko od pravdy jako tvrdit, že z jeho rodného Mâconu je to blíž do Paříže než do Ženevy.

Griezmann sice nesází jeden gól za druhým, tedy vlastně ani jeden, ovšem pro Francii je nesmírně důležitým faktorem úspěchu. „Je to její klíčový hráč,“ vyzdvihl význam sporého chlapíka s blonďatým přelivem slavný uruguayský útočník Diego Forlán, když ho zpovídal list L´Équipe. „I když lidé nevidí toho Griezmanna z dřívějška, zažívá velmi dobré mistrovství,“ dodal. „Je pravda, že jeho role je úplně odlišná – a zvládl to skvěle. Už není zakončovatel, od toho jsou jiní. V něm mají Francouzi někoho, kdo jim bude šance připravovat. Patří mezi nejlepší hráče šampionátu,“ míní i bývalý reprezentační záložník Václav Němeček, jenž působil v Toulouse a francouzský fotbal sleduje.

Griezmann v rozestavení 4-3-3 plní roli tvořivého hráče na pravé straně zálohy. Někdy se stáhne ke stoperům do hloubky pole, hlavně se však pohybuje za půlicí čárou. Startuje Ousmaneho Dembélého i další spoluhráče. Ze všech Francouzů má podle statistik FIFA nejvíc centrů, čtyřiatřicet. A také tři asistence, tolik si připsali do semifinále jen Harry Kane a Bruno Fernandes.

Ta poslední, po odvráceném rohovém kopu na znovuzrozeného zabijáka Oliviera Girouda před druhým gólem Angličanům ve čtvrtfinále byla milimetrově vyměřená. V tomhle ohledu ovšem Griezmann nebyl sobec nikdy, vždyť francouzští novináři spočítali, že za národní tým nasbíral 28 gólových přihrávek, o dvě více než Thierry Henry a Zinédine Zidane.

Na Griezmanna je radost se dívat. Jak přebírá i ovládá míč a přesně ví, kam ho nasměrovat. „Má perfektní techniku, přehled o hře a neuvěřitelný výběr místa,“ chrlí pochvalná slůvka Němeček. „Moc se mi líbí, protože dokonale propojuje záložníky s útočníky,“ prohlásil Forlán a přesně pojmenoval Griezmannovy přednosti. Pokud necháme znovu promluvit čísla, podle statistik FIFA podnikl 82 pokusů překonat jednotlivé řady protivníků a 63 z nich bylo úspěšných. Nikdo z Francouzů takovou statistikou nevyniká. „Odemkl francouzský útok,“ píšou o něm fotbaloví komentátoři a analytici.

Sám Griezmann přijal velkou fotbalovou rekvalifikaci s pokorou. A v netradiční úloze se našel. „Vím, že mě tým potřebuje v hlubším postavení. Musím být spojkou mezi obranou a útočníky. V této nové roli jsem docela volný, mám před sebou tři hráče, tedy i více možností, takže je to pro mě jednodušší,“ uvedl. „Fyzicky se cítím skvěle, což mi v nové pozici pomáhá,“ přidal důležitou podmínku sukcesu.

Trenéru Didieru Deschampsovi se vůbec povedlo sice improvizovaně, leč výborně sladit celou záložní linii, v níž chybí kvůli zranění Paul Pogba a N´Golo Kanté. Griezmann se neštítí černé práce, ale vedle sebe či za zády má dva dříče: Auréliena Tchouaméniho a Adriena Rabiota.

Pohyblivý Tchouaméni, od léta posila Realu Madrid, naběhal z francouzských hráčů nejvíce kilometrů (51,69) a adresoval nejvíce přihrávek (355). „Pogbu nahradil. Zvládá to, velmi dobře hlídá prostor. A koneckonců dal nesmírně důležitý a pěkný gól,“ shrnuje Tchouaméniho působení Němeček. Ano, právě Tchouaméni překvapivě načal skóre zápasu s Angličany.

Mimochodem, stejně jako loni ještě ve službách Monaka úvodní zápas předkola Ligy mistrů na Spartě. Byla z toho pěkná polízanice: radoval se před domácím kotlem a odvetou byla sprška rasistických urážek. Výprava z knížectví se bouřila, letenský klub pak musel problémy žehlit.

A pak je tu Adrien Rabiot. Rychlík z Juventusu zvládá bránit i za dva, taky za volnomyšlenkáře Kyliana Mbappého. Na katarských stadionech se pro změnu z Francouzů pustil do nejvíce sprintů (267). A rovněž on si dokáže naběhnout do otevřené obrany.

Dohromady to ladí a šlape výtečně. Přitom by něco takového nebylo možné, kdyby na sebe narážela jednotlivá ega. To se však neděje. Ostatně Deschamps dokáže nastavit a udržet správnou atmosféru v týmu. A zrovna v Griezmannovi, jemuž dal v reprezentaci první šanci a vyslal ho na hřiště už v 71 utkáních v řadě, má jednoho z nejoddanějších stoupenců. Jeho až nezvykle citové vyznání trenérovi na tohle téma budiž důkazem.

„Dlužím mu za všechno v národním týmu. Dělám vše, co mohu, pro Francii, pro národní dres, ale i pro něho. Snažím se dělat, co je v mých silách, aby mi stále věřil. Každý pohyb, každý zápas je jako Děkuji, které mu posílám. Chci, aby na mě byl hrdý.“

A že těch díků je...