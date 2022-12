Fotbal ve vleku politiky. Messi dává lidem zapomenout na krizi v zemi

Video se připravuje ... PŘÍMO Z KATARU | Jsou jeden zápas, jednu výhru, od snu, od titulu mistra světa. Argentinci mohou v neděli, pokud udolají ultranabušené Francouze, zvednout ikonický pohár. Poprvé se jim to zadařilo doma v roce 1978, kdy zářil vlasatý démon Mario Kempes, podruhé o osm let později v Mexiku pod kuratelou zlobivého génia Diega Maradony. Letos je tváří týmu Lionel Messi - a také na něj dopadá sociální téma. Politika se vždy v jižní Americe motala do fotbalu, tři letopočty a úspěchy budiž důkazem. „Vždy to bylo v těžkých časech,“ říká novinář Matias Leonardo Sartori, jenž o aktuálním turnaji reportuje přímo z Dauhá.

1978 Země byla už od roku 1973 ve válce, vládla zde vojenská junta, v jejíž čele stál generál Jorge Rafael Videla. „Byla to diktatura,“ upozorní reportér Matias Leonardo Sartori. Pronásledována byla intelektuální elita, aktivisté, novináři, umělci. Šlo o příznivce minulého prezidenta Juana Peróna. Říkalo se, že režim zasáhl i do výsledků šampionátu hraném právě v Argentině. V posledním zápase semifinálové skupiny potřebovali domácí zvítězit nad Peru minimálně o čtyři branky, jinak by místo nich šli do finále Brazilci. Výsledek 6:0 nikoho nepřekvapil - a asi ani následné dodávky obilí do poražené země. Argentina ve finále zvítězila nad Nizozemskem 3:1. Mario Kempes (vpravo) se raduje z gólu na šampionátu v roce 1978 • Foto ČTK / AP / Uncredited

1986 V Argentině není klid. Asi nikdy. Sice bylo čtyři roky po bitvě o Falklandské ostrovy, které Argentinci zabrali Britům (považovali je a považují za své historické území), již si je rychle vzali zpátky, ale téma bylo pořád živé. No, ještě v roce 2014 vystoupil národní tým před duelem proti Slovinsku s transparentem: Malvíny jsou naše. Mimochodem, v Argentině nikdo nepoužije pojmenování Falklandy. Ale zpět do Mexika. Když ve čtvrtfinále vyřadil Diego Maradona nenáviděnou Anglii gólem (boží) rukou, nebál se velkých prohlášení: „Tomu, kdo okrade zloděje, bude odpuštěno. Je to bláznivé, ale hráčům Anglie jsme kladli za vinu, co argentinský lid vytrpěl. Hráli jsme i za ty mrtvé kluky.“ Diego Maradona a nejdiskutovanější moment: jeho Boží ruka ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii • Foto Profimedia

2022 Země, již obývá více než 45 milionů obyvatel, je na pokraji ekonomického kolapsu. Potíží je obří inflace, jež byla v tomto roce až padesátiprocentní. Problémem je také nedostatek dolarů, které jsou nutné pro import důležitého zboží. Proto centrální banka udělala bezprecendentní krok a začala využívat americkou měnu z účtů soukromých osob. To není - logicky - dostatečné množství, proto byl omezen dovoz, tudíž některé služby. Přesto dorazilo do Kataru na 30 tisíc Argentinců. „Bohužel, ekonomická situace v naší zemi je opravdu hrozná. Je to pro nás opravdu drahé, ale jsme vzrušení s Messim. Fotbal je naše vášeň, je důležitější než cokoli jiného,“ vysvětlil Nicolas Mai, žurnalista z argentinského Radia Cadena, jenž sleduje cestu za titulem přímo na šampionátu. Dokáže Lionel Messi to, co před ním Mario Kempes a Diego Maradona? • Foto Reuters