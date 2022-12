Dokonalé tahy Didiera Deschampse. Přesunul Mbappého a průvan ustal

Velký malý muž Didier Deschamps.

Ve chvíli, kdy Maročané z pravé strany rozebírali defenzivu favorita na kostičky lega, a náskok 1:0 se chvěl v africké bouři, vstoupil do zápasu dokonalým střídáním. Od té chvíle byly kejkle Afričanů utlumeny.

„Didier je nejlepší trenér na světě. Vedle Guardioly je to můj vzor,“ obdivně pravil po utkání marocký kouč Valíd Radžradžuí.

Co Deschamps provedl za strategickou dokonalost?

Nejprve je dobré si připomenout, co se v zápase dělo. Vkročme rovnou do druhého poločasu, kdy se Maročané snažili vymanit z manka 0:1. V pauze se rozhodli aktivovat taktický záměr, jehož primárním cílem bylo podnikat smrtící akce výhradně z pravé strany. A nutno říct, že tak činili takřka dokonale. Vědomi si defenzivního nezájmu Kyliana Mbappého pohybující právě v tomto prostoru, dvojice Ašraf Hakimí (PSG) a Hakím Zijach (Chelsea) si vtipnou a účelnou kombinací podpořenou dokonalými narážečkami klestili cestu do vyhlášené francouzské defenzivy a přiváděli ji do děsivých problémů.

Tato pasáž hry trvala přesně dvacet minut. Pak k razantnímu kroku zavelel generál Deschamps. I proto, že problematické scény vážně ohrožující obhajobu titulu se odehrávaly přímo před jeho očima. Část hřiště, kde si z Francie dobrý den dělali Hakimí se Zijachem, byla přímo u lavičky favorita.

Deschamps přesně vycítil, že je potřeba změnit plán. Posunout figurkami na šachovnici. Ze hry stáhl středního útočníka Oliviera Girouda. Lehkoživku Mbappého, jehož zajímaly pouze bleskurychlé kontry k marocké brance, poslal právě na jeho pozici, kde mnohem méně ohrožoval kompaktnost mužstva. A na levou lajnu, přímo do oka hurikánu, vstříc rozparáděnému duu H+Z usadil vysoce zodpovědného Marcuse Thurama.

Co následovalo?

Dveře se zavřely. Průvan ustal.

„Tohle střídání se mně strašně líbilo. Deschamps to přesně trefil. On je pragmatik, umí skvěle mluvit s hráči, z mužstva je to hrozně cítit. V životě něco dokázal, je sebevědomý. A když zjistí, že hru nemá v moci, koukne a jedná. Samozřejmě má takové tahy dopředu připravené, zároveň je to i o intuici,“ obdivně říká trenér David Holoubek.

Střídání a přesun Mbappého na devítku mělo i jinou rovinu. „Kylian se mně ve středové pozici vůbec nelíbil. Přestal mít náběhy, ale pak nádherně nachystal druhou branku,“ usmívá se Holoubek.

Už teď se těšme, co Deschamps vymyslí v nedělním finále proti Argentině.

Co se ještě DD povedlo v duelu s Marokem?

Nasazení Ibrahimy Konatého

Obrana Francie je sice vyhlášená, ale na turnaji nefunguje stoprocentně. Až do semifinále pokaždé inkasovala. Po čtvrtfinálovém souboji s Anglií se hutně rozebírala slabší forma stopera Dayota Upamecana, který navíc před střetem s Marokem onemocněl. Těžko říct, zda by Deschamps nechal nejistého stopera v sestavě, nicméně místo něj instaloval do základní jedenáctky Ibrahimu Konatého z Liverpoolu. Byl to skvělý tah. Třiadvacetiletý borec byl nejlepším hráčem defenzivní linie.

Nasazení Randala Kola Muaniho

Na pravém křídle se příliš nedařilo Ousmane Dembelemu. Nebyla to tragédie, ale ďábel z Barcelony umí zahrát mnohem lépe. Deschamps se v 78. minutě rozhodl pro změnu. Na pravé křídlo poslal Randala Kola Muaniho hrajícího za Frankfurt, který po čtyřiačtyřiceti vteřinách pobytu na hřišti přidal gólovou pojistku na 2:0. „O šanci si však řekl svou prací v tréninku. A je to příklad i pro ostatní hráče, kteří si zatím příliš nezahráli. I oni nakonec mohou být pro celý tým klíčoví,“ s vážnou tváří pravil Deschamps.