Senzační návrat? Benzema trénuje, od Realu má zelenou na finále

Pogba, Kanté, Benzema… Bez ohledu na řadu hvězdných absencí se Francie dostala do finále mistrovství světa, v neděli bude proti Argentině bojovat o titul. Ale budou chybět opravdu všechny omluvené opory? Podle španělských médií by totiž na finále mohl do Kataru přiletět Karim Benzema. Držitel Zlatého míče přitom stále figuruje na soupisce.

„Karim ucítil při tréninku ostrou bolest a bohužel musí náš tým opustit. Je mi to nesmírně líto kvůli Karimovi, pro něhož bylo toto mistrovství světa hlavním cílem sezony,“ pravil 20. listopadu na francouzské tiskovce před MS kouč Didier Deschamps.

Vyšetření odhalilo trhlinu ve čtyřhlavém stehenním svalu. Vítěz Zlatého míče začal problém intenzivně řešit, zároveň stihl během mistrovství krátkou dovolenou na Réunionu. Už na přelomu listopadu a prosince chodily zprávy, že je v podstatě zdravý. Ty jsou nyní ještě silnější, když se francouzský útočník zapojil do plného tréninku s Realem Madrid. Tedy těmi jeho hráči, kteří v Kataru nejsou.

A pokud by Benzema chtěl, mohl by se do Kataru podívat. Španělská média živě spekulují o tom, že den před svými 35. narozeninami na stadionu bude. V jaké roli? To se neví. Podle serveru AS ale má svolení vedení Realu, aby na finále odletěl. Mundo Deportivo dokonce píše o Benzemově účasti přímo ve finálovém zápase. Záleží prý hlavně na něm.

A také na trenéru Deschampsovi, který by musel jinak pracovat se sestavou, která si boj o obhajobu titulu vykopala. Stratégova reakce na případný návrat byla po semifinále rychlá. „Nebudu odpovídat, další otázku.“

Finále proti Argentině čeká Francouze v neděli od čtyř hodin odpoledne. Postup si vysloužili vyřazením africké senzace z Maroka. Na hrotu svou práci odvádí Olivier Giroud, který se během šampionátu stal nejlepším střelcem své země v dějinách. Možná i díky Benzemově absenci.