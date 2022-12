Jak zastavit Mbappého? Úkol pro Copperfielda. Recept nabídl Walker

Pakliže by argentinský pravý bek Nahuel Molina v jednom kuse myslel na to, co ho v neděli vpodvečer čeká, patrně by už od středy potřeboval prášky na spaní. Oči by nezamhouřil. Střet s rozjetým Kylianem Mbappém v zápase o všechno je totiž asi to poslední, co před poklidnými Vánoci chcete zažít. Hodně si zaběhá, ještě víc si zasprintuje.

„Mbappého základní metodikou v soubojích jeden na jednoho je, že si beka najednou zasekne, zpomalí, a až potom zrychlí. A to jeho zrychlení je tak