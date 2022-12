Zeď, pracanti i produktivní univerzál. Kdo si na MS řekl o velký přestup?

Výkony na velkých akcích prodávají. A většinou ty borce, o kterých se před turnaji tolik nemluví. Tak to bylo, je a bude. Ne že by v dnešní době pokročilých dat a moderních analýz stačily skautským oddělením třeba jen čtyři zápasy k vysolení desítek až stovek milionů eur, ale mnohdy jde o definitivní potvrzení úsudku a poslední tečku před zahájením oficiálních jednání. V článku iSport.cz vybíráme šest hráčů, kteří si v Kataru řekli o přestup na lepší adresu. Pouze jeden z nich je ofenzivní.

Za 300 milionů korun zamířil v létě z River Plate do Benfiky, nicméně v Portugalsku zřejmě dlouho nevydrží. Bývalý zaměstnavatel z Argentiny se může díky 25% podílu ze zisku z dalšího prodeje těšit na tučnou cifru, protože Fernandézova současná hodnota se odhaduje na zhruba 2,5 miliardy. Díky černé práci jednadvacetiletého defenzivního záložníka měl Lionel Messi prostor na útočné rejdy, tahle cenná vlastnost rezonuje i na klubové úrovni. Zejména v Premier League. V řadě na hráče s cenou od FIFA pro nejlepšího mladíka mistrovství světa stojí Liverpool i oba celky z Manchesteru. Ale pozor, nejde o bořiče: na MS zapsal nejvíce přihrávek do poslední třetiny hřiště.

Chorvaty dotáhl k bronzu, jako vánoční dárek možná dostane laso z Mnichova. Bayernu se totiž zranil Manuel Neuer, když si v rámci dovolené při lyžování zlomil nohu, a náhradou by mohl být právě Livakovič. Blýskl se nejen penaltovými rozstřely proti Japonsku a Brazílii. „Je fantastický, klidně by mohl jinam už dřív. Ale zase s Dinamem vyhrává každou sezonu titul, nastupuje v Lize mistrů, má výborné peníze, krásný život v Záhřebu. Nedivil bych se, kdyby neodešel,“ říká Stefan Simič z Hajduku Split. Na listu má mít Livakoviče i Manchester United či římské Lazio, které o 188 centimetrů vysokého mělo zájem již v létě.

Sufján Amrabat (26)

záložník, Fiorentina

hodnota podle Transfermarktu: 243 milionů korun

Kouč Valíd Radžradžuí u něj ve Florencii během inspekční cesty po svých „evropských“ svěřencích strávil několik dní. A hned v úvodu mistrovství prohlásil: „Jsem si jistý, že Sufjána čeká velmi brzy přestup do top klubu, protože je to špičkový fotbalista.“ Trenér věděl, že Amrabat dorazil do Kataru v životní formě, což světu následně dokazoval v každém zápase. Nejdůležitější prostor na hřišti, střed pole, patřil díky němu Maroku. „Je skvělý v odebírání balonů, ohromně se mi líbí,“ říká expert Miroslav Jirkal. Zaujal Atlético Madrid, Liverpool či Tottenham. Vyptávat se na rodáka z holandského Huizenu už ve Fiorentině měla i Barcelona nebo PSG.