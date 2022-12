Jak se poučit z MS: Přihrávky nejsou klíč ke gólům, Modrič jako vzor

Jaký stěžejní vzkaz se nese ze světového šampionátu do Česka? „Že hra ani jednoho týmu z dvaatřiceti na turnaji se nepodobala druhému, ale principy a zásady moderního fotbalu ctili na hřišti všichni. I my to musíme akceptovat,“ říká Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů. Hlavní poselství hloubkové analýzy předvánočního svátku představí teď sám.

Společně s kolegy detailně pitval všechna utkání v Kataru. Nyní se vynasnaží, aby závěry odborné studie nevyšuměly do ztracena.

„Fotbal je čím dál sofistikovanější ve smyslu nalezení způsobu překonávání obranných bloků a je vidět, že to chce opravdu trpělivost. A čím déle něco trvá, tím to je i náročnější,“ předesílá Verner Lička. „Ptám se trenérů: Můžeme dělat v Česku fotbal, jak by se měl dělat? Samozřejmě, že ano. Tak to dělejme!“ dodává.

Co by nemělo podle šéfa českých trenérů ze šampionátu zapadnout?

I. Počet přihrávek není klíč ke gólům

„Belgie měla na MS v Rusku 2018 průměrnou délku akcí, které vedly ke gólu, kolem třiceti vteřin. Na EURO 2020 se to zvedlo na zhruba 35 vteřin a teď tento trend pokračoval. Mimochodem, česká reprezentace v letní Lize národů s Portugalskem inkasovala po akci, jež trvala 79 vteřin, a míč při ní prošel celým hřištěm. Putoval nahoru, dolů, ze strany na stranu, až poté padl gól.

Ale pozor – nejde o to, jestli máte v zápase 500 přihrávek, anebo 800, ale o to, jak herní situace řešíte. Můžete mít 35 minut míč na kopačkách, protivník o patnáct minut méně, a přesto nakonec vyhraje on. Protože výsledek je odrazem kvality řešení herních situací. A řetězce herních situací potřebných ke vstřelení gólu se prodlužují.

Belgičané sice měli spoustu přihrávek, ale nepostoupili ze skupiny • Foto ČTK / AP / Manu Fernandez

Někdo namítne, že Maroko mělo v Kataru nízká čísla přihrávek i držení míče, přesto došlo daleko. To je pravda. Ale i kdyby vyhrálo mistrovství světa, nestane se týmem, který hrál na MS nejkvalitnější fotbal. Způsob hry s hlubším obranným blokem, který zvolilo, může dovést mužstvo k vítězství, nedá se však takhle vyhrávat dlouhodobě. Maroko se rozhodně nemůže stát vzorem pro ostatní. Není to směr, jakým se fotbal ubírá. I když za krátký časový úsek to může přinést úspěch, jak tomu bylo u Řecka při prvenství na EURO 2004. Tím nesnižuju výsledky marockého celku, ty byly super.“

Jak s tím naložit v českém fotbale?

„Jedinou možností je jednotná tréninková