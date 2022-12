Proč se penalty kopou zvláštně? Vaclík poskok bere. Šmicer: Vyber místo a pal

Tomáš Vaclík, brankář reprezentace a Olympiakosu Pireus: Poskok beru, zastavení ne

„Říká se, že penalta se nedá chytit, jen blbě kopnout. Podle mě šampionát ukázal, že už to tolik neplatí. Lionel Messi ji kopl v zápase s Polskem dobře, přesto brankář Wojciech Szczesny střelu bravurně vystihl a zneškodnil. Stihl tam rychle vystřelit ruku a byl to super zákrok.

Emiliano Martínez při první penaltě v rozstřelu s Nizozemskem? Totéž! Virgil van Dijk umístil míč pěkně k tyči, přesto jej argentinský brankář do sítě nepustil. Proto si nemyslím, že penalta se dá jen blbě kopnout.

Lze chytit i dobře kopnutou penaltu, i když nám, brankářům, podmínky neustále ztěžují a střelcům se naopak zlehčují. Navzdory tomu, že už předtím měli oproti nám velkou výhodu. Co tím míním?

My se teď už nesmíme vůbec pohnout nohama z brankové čáry před rozehráním penalty. A když se to stane, video to vzápětí odhalí a pokutový kop se opakuje. Byť jsme mimo lajnu jen o centimetr. Je to správně.

Ovšem stejný metr musí platit i pro střelce.

A to se neděje.

Na šampionátu se to potvrdilo na příkladu