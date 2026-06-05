ONLINE: Česko - Guatemala. Poslední příprava před MS, hrají Chaloupek či Sadílek
Sochůrek si na MS zahraje, Baník může být zase sexy, 2. liga propadla. Jak překvapil Koubek? • Zdroj: iSport.tv
Poslední příprava před ostrým startem. Čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek odehrají závěrečný přípravný duel před mistrovstvím světa. Na Sports Illustrated Stadium v americkém New Jersey poměří síly s Guatemalou, která se na letošním mundialu nepředstaví. Trenér Miroslav Koubek by měl nasadit silnou jedenáctku, která by se měla blížit zahajovací sestavě pro úvodní duel na šampionátu. Jak si národní tým povede? Utkání začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.