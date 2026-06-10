Předplatné

Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Program všech zápasů na ČT a TV Nova

Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Zápasy si rozdělily Nova a ČT
Kdo vysílá MS ve fotbale 2026? Zápasy si rozdělily Nova a ČTZdroj: iSport.cz
Tomáš Chorý si v pokutovém území našel centr Davida Douděry a hlavičkou rozhodl přípravný duel proti Guatemale
Český trenér Miroslav Koubek během přípravného utkání proti Guatemale v americkém New Jersey
Čeští fotbalisté nastoupili proti Guatemale v silné sestavě, která pravděpodobně nastoupí i v úvodním duelu MS
Tomáš Chorý rozhodl o výhře české reprezentace v generálce na MS proti Guatemale
5
Fotogalerie
Petr Říha, Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (6)

Mistrovství světa ve fotbale 2026 je pro české fanoušky mimořádné. Česká reprezentace se vrací na světový šampionát po 20 letech a o vysílání turnaje se podělí dvě největší tuzemské televizní skupiny Nova a Česká televize. Pro diváky to může na první pohled působit složitě. Kde se budou vysílat zápasy národního týmu? Kde uvidíme play off turnaje a co všechno televize kolem MS chystají? Přinášíme vám přehled. Kompletního průvodce mundialem naleznete ZDE>>>

Všech 104 zápasů MS ve fotbale 2026 v televizi

Dobrou zprávou pro české fanoušky je, že celý šampionát bude dostupný na volně vysílaných televizních kanálech. Během 39 dnů se odehraje celkem 104 utkání a diváci budou mít možnost sledovat každý z nich. Hlavními kanály turnaje budou Nova Action a ČT sport, přičemž každý z nich nabídne více než 50 zápasů, takže kdo chce sledovat celý turnaj, bude potřebovat přístup jak k vysílání Novy, tak k ČT.

Kde uvidíte českou reprezentaci na MS ve fotbale v TV?

Některé přenosy fotbalového mistrovství světa se objeví na obou stanicích současně. Půjde o všechny zápasy české reprezentace (Nova Action a ČT sport), další duely skupiny A, ve které Češi nastoupí, a také obě závěrečná utkání turnaje – bitvy o třetí místo a o zlato.

Češi vstoupí do turnaje 12. června ve 4.00 zápasem proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře. Druhé utkání odehrají 18. června od 18 hodin v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinovou fázi uzavřou 25. června soubojem s domácím Mexikem v Mexico City se začátkem ve 3.00.

Co chystá Nova?

Vedle samotných přenosů nabídnou obě televize rozsáhlý doprovodný program. Kanál Nova Action bude hlavní fotbalovou stanicí skupiny Nova během celého turnaje. Vybrané nejatraktivnější zápasy se mohou objevit také na hlavním kanálu TV Nova. Všechny přenosy Novy budou dostupné také prostřednictvím platformy Oneplay. 

Fanoušci zde najdou živé přenosy, televizní vysílání Nova Action, speciální studia, statistiky, sestřihy a další doprovodný obsah k turnaji.

Jak naladit Nova Action?

Řada diváků si bude muset ověřit, zda má stanici dostupnou.

Možnosti jsou tři:

  1. Oneplay

Nejjednodušší cesta pro sledování všech přenosů Novy.

  1. IPTV a kabelové televize

Nova Action je součástí nabídky většiny televizních operátorů.

  1. DVB-T2 zdarma

Stanice je dostupná také v pozemním vysílání prostřednictvím Multiplexu 24. Pokud ji divák v seznamu programů nenajde, zpravidla pomůže nové automatické naladění televizoru.

Co nabídne Česká televize?

ČT bude vysílat více než polovinu zápasového programu a zároveň připravuje rozsáhlé zpravodajské pokrytí přímo ze Severní Ameriky. Na MS vyšle dva reportérské týmy. Jejich úkolem bude sledovat především českou reprezentaci a přinášet informace přímo z jejího zázemí, tréninků i stadionů.

Štáby budou kopírovat pohyb národního týmu mezi základnou v Dallasu a jednotlivými dějišti zápasů. Hlavním tématem vysílání ČT bude účinkování českého národního týmu. Součástí pokrytí budou reportáže z dějiště, rozhovory s hráči a členy realizačního týmu i aktuální informace přímo od reprezentace.

ČT plánuje výrazně posílit studiové vysílání. S výjimkou několika utkání základní skupiny bude studio součástí téměř každého přenosu. Diváci se mohou těšit na předzápasové analýzy, pozápasové rozbory, statistiky, expertní komentáře a rozhovory s hosty.

Součástí vysílání českých utkání budou také vstupy přímo od hrací plochy a rozhovory před zápasy i po nich. ČT zařadí do programu také každodenní ranní souhrny, které zrekapitulují dění předchozího dne a noci. Diváci v nich najdou sestřihy utkání, nejzajímavější momenty, reakce hráčů, příspěvky ze sociálních sítí a zajímavosti z dějiště šampionátu.

Jednou z největších technologických novinek bude na ČT projekt Match Buddy. Speciální stream poběží souběžně s hlavním vysíláním na ČT sport. Fanouškům nabídne živé statistiky, pokročilá datová měření, multipřenosy, multiview z několika kamer současně, speciální analytický komentář během českých zápasů. Divák si tak bude moci zvolit, zda chce sledovat klasický televizní přenos, nebo detailní datovou verzi utkání.

Rozdělení televizních zápasů v základních skupinách

Datum a časSkupinaZápasTV stanice
11. 6. 2026 (21:00)AMexiko – JARČT sport,
Nova Action
12. 6. 2026 (04:00)AJižní Korea – ČESKOČT sport,
Nova Action
12. 6. 2026 (21:00)BKanada – BosnaNova Action
13. 6. 2026 (03:00)DUSA – ParaguayČT sport
13. 6. 2026 (21:00)BKatar – ŠvýcarskoČT sport
14. 6. 2026 (00:00)CBrazílie – MarokoČT sport
14. 6. 2026 (03:00)CHaiti – SkotskoNova Action
14. 6. 2026 (06:00)BAustrálie - TureckoNova Action
14. 6. 2026 (19:00)ENěmecko – CuracaoČT sport
14. 6. 2026 (22:00)FNizozemsko – JaponskoNova Action
15. 6. 2026 (01:00)EP. slonoviny – EkvádorNova Action
15. 6. 2026 (04:00)FŠvédsko – TuniskoNova Action
15. 6. 2026 (18:00)HŠpanělsko – KapverdyNova Action
15. 6. 2026 (21:00)GBelgie – EgyptČT sport
16. 6. 2026 (00:00)HS. Arábie – UruguayČT sport
16. 6. 2026 (03:00)GÍrán – N. ZélandČT sport
16. 6. 2026 (21:00)IFrancie – SenegalNova Action
17. 6. 2026 (00:00)IIrák – NorskoČT sport
17. 6. 2026 (03:00)JArgentina – AlžírskoNova Action
17. 6. 2026 (06:00)JRakousko – JordánskoČT sport
17. 6. 2026 (19:00)KPortugalsko – KongoČT sport
17. 6. 2026 (22:00)LAnglie – ChorvatskoNova Action
18. 6. 2026 (01:00)LGhana – PanamaČT sport
18. 6. 2026 (04:00)KUzbekistán – KolumbieNova Action
18. 6. 2026 (18:00)AČESKO – JARČT sport,
Nova Action
18. 6. 2026 (21:00)BŠvýcarsko – BosnaNova Action
19. 6. 2026 (00:00)BKanada – KatarNova
19. 6. 2026 (03:00)AMexiko – KoreaNova Action
19. 6. 2026 (21:00)DUSA – AustrálieČT sport
20. 6. 2026 (00:00)CSkotsko – MarokoNova Action
20. 6. 2026 (02:30)CBrazílie – HaitiČT sport
20. 6. 2026 (05:00)DTurecko – ParaguayČT sport
20. 6. 2026 (19:00)FNizozemsko – ŠvédskoČT sport
20. 6. 2026 (22:00)ENěmecko – P. slonovinyNova Action
21. 6. 2026 (02:00)EEkvádor – CuracaoČT sport
20. 6. 2026 (06:00)FTunisko – JaponskoČT sport
21. 6. 2026 (18:00)HŠpanělsko – S. ArábieNova Action
21. 6. 2026 (21:00)GBelgie – ÍránČT sport
22. 6. 2026 (00:00)HUruguay – KapverdyČT sport
22. 6. 2026 (03:00)GNový Zéland – EgyptNova Action
22. 6. 2026 (19:00)JArgentina – RakouskoNova Action
22. 6. 2026 (23:00)IFrancie – IrákČT sport
23. 6. 2026 (02:00)INorsko – SenegalNova Action
23. 6. 2026 (05:00)JJordánsko – AlžírskoČT sport
23. 6. 2026 (19:00)KPortugalsko – UzbekistánNova Action
23. 6. 2026 (22:00)LAnglie – GhanaČT sport
24. 6. 2026 (01:00)LPanama – ChorvatskoNova Action
24. 6. 2026 (04:00)KKolumbie – KongoNova Action
24. 6. 2026 (21:00)BŠvýcarsko – KanadaNova Action
24. 6. 2026 (21:00)BBosna – KatarČT sport
25. 6. 2026 (00:00)CSkotsko – BrazílieNova Action
25. 6. 2026 (00:00)CMaroko – HaitiČT sport
25. 6. 2026 (03:00)AČESKO – MexikoČT sport,
Nova Action
25. 6. 2026 (03:00)AJAR – Jižní KoreaNova
25. 6. 2026 (22:00)EEkvádor – NěmeckoNova Action
25. 6. 2026 (22:00)ECuracao – P. slonovinyČT sport
26. 6. 2026 (01:00)FTunisko – NizozemskoČT sport
26. 6. 2026 (01:00)FJaponsko – ŠvédskoNova
26. 6. 2026 (04:00)DTurecko – USANova Action
26. 6. 2026 (04:00)DParaguay – AustrálieČT sport
26. 6. 2026 (21:00)INorsko – FrancieČT sport
26. 6. 2026 (21:00)ISenegal – IrákNova Action
27. 6. 2026 (02:00)HUruguay – ŠpanělskoČT sport
27. 6. 2026 (02:00)HKapverdy – Saúdská ArábieNova Action
27. 6. 2026 (05:00)GNový Zéland – BelgieNova Action
27. 6. 2026 (05:00)GEgypt – ÍránČT sport
27. 6. 2026 (23:00)LPanama – AnglieNova Action
27. 6. 2026 (23:00)LChorvatsko – GhanaČT sport
28. 6. 2026 (01:30)KKolumbie – PortugalskoNova
28. 6. 2026 (01:30)KKongo – UzbekistánČT sport
28. 6. 2026 (04:00)JJordánsko – ArgentinaČT sport
28. 6. 2026 (04:00)JAlžírsko – RakouskoNova Action

 

Rozdělení televizních zápasů v play off

Datum a časFázeZápasTV stanice
28. 6. 2026 (21:00)1. kolo play off2A – 2BNova Action
29. 6. 2026 (19:00)1. kolo play off1C – 2F Nova Action
29. 6. 2026 (22:30)1. kolo play off1E – 3A/B/C/D/FČT sport
30. 6. 2026 (03:00)1. kolo play off1F – 2CČT sport
30. 6. 2026 (19:00)1. kolo play off2E – 2IČT sport
30. 6. 2026 (23:00)1. kolo play off1I – 3C/D/F/G/HNova Action
1. 7. 2026 (03:00)1. kolo play off1A – 3C/E/F/H/INova
1. 7. 2026 (18:00)1. kolo play off1L – 3E/H/I/J/KČT sport
1. 7. 2026 (22:00)1. kolo play off1G – 3A/E/H/I/JNova Action
2. 7. 2026 (02:00)1. kolo play off1D – 3B/E/F/I/JNova Action
2. 7. 2026 (21:00)1. kolo play off1H – 2JČT sport
3. 7. 2026 (01:00)1. kolo play off2K – 2LČT sport
3. 7. 2026 (05:00)1. kolo play off1B – 3E/F/G/I/JČT sport
3. 7. 2026 (20:00)1. kolo play off2D – 2GNova Action
4. 7. 2026 (00:00)1. kolo play off1J – 2HČT sport
4. 7. 2026 (03:30)1. kolo play off1K – 3D/E/I/J/LNova Action
4. 7. 2026 (19:00)Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)ČT sport
4. 7. 2026 (23:00)Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Nova Action
5. 7. 2026 (22:00)Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)ČT sport
6. 7. 2026 (02:00)Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Nova Action
6. 7. 2026 (21:00)Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Nova Action
7. 7. 2026 (02:00)Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)ČT sport
7. 7. 2026 (18:00)Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Nova Action
7. 7. 2026 (22:00)Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)ČT sport
9. 7. 2026 (22:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2ČT sport
10. 7. 2026 (21:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Nova Action
11. 7. 2026 (23:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Nova Action
12. 7. 2026 (03:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8ČT sport
14. 7. 2026 (21:00)Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Nova Action
15. 7. 2026 (21:00)Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4ČT sport
18. 7. 2026 (23:00)o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2ČT sport,
Nova Action
19. 7. 2026 (21:00)Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2ČT sport,
Nova Action

  

Kdo vysílá co z MS ve fotbale 2026?

PlatformaNabídka
Nova Actionvíce než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
ČT sportvíce než 50 zápasů včetně všech utkání české reprezentace
TV Novavybrané zápasy včetně těch nejatraktivnějších
Oneplaykompletní fotbalový obsah skupiny Nova
Match Buddystatistiky, data a alternativní sledování zápasů

Vstoupit do diskuze (6)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů