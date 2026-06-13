Předplatné

ONLINE: Haiti - Skotsko. Evropané se vrací na MS po 28 letech, překvapí je tým z Karibiku?

Fotbalisté Haiti startují po 42 letech na MS
Fotbalisté Haiti startují po 42 letech na MSZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Haiti startují po 42 letech na MS
Skotové startují na MS
3
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Na fotbalovém mistrovství světa se po dlouhých 42 letech představí národní tým Haiti. Skotové, kteří na účast čekali 28 let, jsou v utkání favority. Potvrdí svou roli? Úvodní výkop zápasu je naplánován na 3:00 SEČ a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

Sledujte on-lineLIVE
--

 

#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie00000:00
2Haiti00000:00
3Maroko00000:00
4Skotsko00000:00

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů