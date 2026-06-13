ONLINE: Haiti - Skotsko. Evropané se vrací na MS po 28 letech, překvapí je tým z Karibiku?
Na fotbalovém mistrovství světa se po dlouhých 42 letech představí národní tým Haiti. Skotové, kteří na účast čekali 28 let, jsou v utkání favority. Potvrdí svou roli? Úvodní výkop zápasu je naplánován na 3:00 SEČ a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
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|2
Haiti
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|0:0
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|3
Maroko
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|0:0
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|4
Skotsko
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|0:0
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