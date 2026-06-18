Možnosti Česka pro postup ze skupiny: Kdo se dostane do play off MS ve fotbale 2026?
Klíčový zápas nevyšel. Česko neudrželo vedení proti Jihoafrické republice a po remíze 1:1 proti papírově nejslabšímu týmu skupiny A k postupu prakticky jistě potřebuje vítězství v posledním utkání proti Mexiku. Jak teď vypadá postupová matematika, která závisí i na výsledku utkání Mexiko–Jižní Korea? A co ostatní týmy napříč skupinami? Program MS naleznete ZDE>>>
Skupina A – Napoví zápas Mexika
Mexiko v noci vyhraje:
Pro Česko jednoznačně nejvýhodnější varianta. Domácí výběr by si vítězstvím zajistil první místo ve skupině a proti Čechům by mohl šetřit síly na vyřazovací boje. To zní celkem optimisticky. Vzhledem k tomu, že pro tým Miroslava Koubka je výhra de facto nutná, bude dost možná potřeba spoléhat právě na tento scénář.
Remíza Mexika s Jižní Koreou:
Zde jsou propočty nejsložitější. Česko by za určité konstelace mohlo skončit i na prvním místě, pokud by uspělo za 3 body a radovala by se i JAR proti Koreji. V tu chvíli by měly všechny celky čtyři body a rozhodovalo by skóre. Stejně tak by bylo pro Česko ve hře i poslední místo. Pokud by však JAR v závěrečném kole neuspěla, znamenal by český triumf jistotu druhého místa.
Jižní Korea porazí Mexiko:
Zde by se šance snížily na minimum. Jihokorejci by měli garantovaný postup a navíc z první pozice. Tím pádem by byla volnější cesta pro JAR a Mexičané by proti českému výběru potřebovali bodovat. Remíza by jim sice stačila na druhé místo, ale ani to by pro Česko příliš neřešilo, protože se dvěma body je šance na lepší osmičku třetích týmů prakticky nulová.
Přehled zápasů ve Skupině A:
- Mexiko – JAR 2:0
- Jižní Korea – Česko 2:1
- Česko – JAR 1:1
- Mexiko – Jižní Korea, pátek 19. června, 03:00
- Česko – Mexiko, čtvrtek 25. června, 03:00
- JAR – Jižní Korea, čtvrtek 25. června, 03:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postupují první dva týmy.
- Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.
Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Skupina B – Vyrovnaná skupina má za favorita Švýcarsko
Po prvních zápasech ve skupině B mají všechny týmy po jednom bodu za remízy 1:1. Největší naděje na postup se dávají Švýcarsku, které si však situaci zkomplikovalo remízou s outsiderem z Kataru a nyní musí porazit Bosnu, jež chce rovněž mezi 32 nejlepších. Pokud Kanada získá tři body proti týmu z Blízkého východu, rázně vykročí za postupem.
- Kanada – Bosna 1:1
- Katar – Švýcarsko 1:1
- Švýcarsko – Bosna, čtvrtek 18. června, 21:00
- Kanada – Katar, pátek 19. června, 00:00
- Švýcarsko – Kanada, středa 24. června, 21:00
- Bosna – Katar, středa 24. června, 21:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Švýcarsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
Skupina C – favorit z Brazílie na začátku klopýtl, tabulku vede Skotsko
Favoritem skupiny C je bezesporu Brazílie. Ta však na úvod předvedla matný výkon proti Maroku, který stačil jen na remízu 1:1. Skotsko tak momentálně vede tabulku po výhře 1:0 nad Haiti. Ve druhém kole čeká outsidera právě Brazílie, která si bude chtít napravit reputaci, a nic jiného než kanonáda od Kanárků se neočekává. Maroko však chce využít své sebevědomí po remíze s Brazilci a skolit Ostrovany, kteří mají momentálně postup ve svých rukou.
- Brazílie – Maroko 1:1
- Haiti – Skotsko 0:1
- Skotsko – Maroko, sobota 20. června 00:00
- Brazílie – Haiti, sobota 20. června 03:00
- Maroko – Haiti, čtvrtek 25. června 00:00
- Skotsko – Brazílie, čtvrtek 25. června 00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Skupina D – Domácí USA je v čele a chce postup do play off
USA přejely v prvním zápase Paraguay 4:1 a vyhouply se do čela své skupiny D. Nyní je čeká Austrálie. Ta překvapivě zvítězila nad Tureckem 2:0. Turci tak budou muset napravit situaci s Paraguayí, s níž musejí vyhrát, jinak se jejich pozice velmi zkomplikuje.
- USA – Paraguay 4:1
- Austrálie – Turecko 2:0
- USA – Austrálie, 19. června, 21:00
- Turecko – Paraguay, 20. června, 05:00
- Turecko – USA, pátek 26. června, 04:00
- Paraguay – Austrálie, pátek 26. června, 04:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Turecko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Skupina E – Německo s Pobřežím slonoviny v nejlepší postupové pozici
Německo vyhrálo 7:1 a míří za postupem. Ve druhém zápase Pobřeží slonoviny udolalo Ekvádor a získalo nesmírně cenné 3 body do tabulky, když mu výhru v 90. minutě vystřelil Diallo.
- Německo – Curacao 7:1
- Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0
- Německo – Pobřeží slonoviny, sobota 20. června, 22:00
- Ekvádor – Curacao, neděle 21. června, 02:00
- Curacao – Pobřeží slonoviny, čtvrtek 25. června, 22:00
- Ekvádor – Německo, čtvrtek 25. června, 22:00
.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2
Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0
Skupina F – Švédsko po kanonádě s Tuniskem vede tabulku
Švédsko skolilo Tunisko 5:1 a nakročilo k postupu. Nizozemsko pak remizovalo s Japonskem a oba celky se budou prát o přímý postup. Lepší výchozí pozici má nyní Japonsko.
- Nizozemsko – Japonsko 2:2
- Švédsko – Tunisko 5:1
- Nizozemsko – Švédsko, sobota 20. června, 19:00
- Tunisko – Japonsko, neděle 21. června, 06:00
- Tunisko – Nizozemsko, pátek 26. června, 01:00
- Japonsko – Švédsko, pátek 26. června, 01:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Nizozemsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
Skupina G – Po remízách mají stále největší šanci na postup Belgie a Egypt
V prvním zápase skupiny si to rozdali největší adepti na přímý postup. Belgie remizovala s Egyptem 1:1. Belgičany teď čeká Írán, proti kterému se očekávají jasné 3 body. Mužstvo Mohameda Salaha pak narazí na Nový Zéland, proti němuž bude chtít také získat vítězství a dokráčet si pro postup.
- Belgie – Egypt 1:1
- Írán – Nový Zéland 2:2
- Belgie – Írán, neděle 21. června, 21:00
- Nový Zéland – Egypt, pondělí 22. června, 03:00
- Nový Zéland – Belgie, sobota 27. června, 05:00
- Egypt – Írán, sobota 27. června, 05:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2
Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
Skupina H – Španělé jsou i přes ztrátu hlavním favoritem
Obrovské překvapení se událo v úvodním zápase skupiny H, ve kterém Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0, a to hlavně díky čtyřicetiletému brankářskému fantomovi Vozinhovi. Přesto se dá očekávat, že španělský orchestr se brzy rozehraje k lepším výkonům a postup by ho neměl minout. Dalším přímým postupujícím by měla být Uruguay, která na úvod rovněž poněkud překvapivě jen remizovala se Saúdskou Arábií. Ta tak bude bojovat o třetí místo s Kapverdami.
- Španělsko – Kapverdy 0:0
- Saúdská Arábie – Uruguay 1:1
- Španělsko – Saúdská Arábie, neděle 21. června, 18:00
- Uruguay – Kapverdy, pondělí 22. června, 00:00
- Kapverdy –Saúdská Arábie, sobota 27. června, 02:00
- Uruguay – Španělsko, sobota 27. června, 02:00
Skupina I – Norsko i Francie vyrazily za postupem
Francie vstoupila do turnaje vítězstvím 3:1. Norsko pak proti Iráku nedovolilo překvapení a po výhře 4:1 se usídlilo na vrcholu tabulky. Senegal nyní čekají právě Seveřané, a jestli chce myslet na postup, měl by bodovat. Jakákoliv ztráta však pro něj může být komplikací.
- Francie – Senegal 3:1
- Irák – Norsko 1:4
- Francie – Irák, pondělí 22. června, 23:00
- Norsko – Senegal, úterý 23. června 02:00
- Senegal – Irák, pátek 26. června, 21:00
- Norsko – Francie, pátek 26. června, 21:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Skupina J – Messi táhne Argentinu za obhajobou
Argentina po hattricku svého kapitána Lionela Messiho porazila Alžírsko 3:0 a vykročila rázně za postupem. Ve druhém zápase Rakousko porazilo Jordánsko a mělo by být druhým postupujícím.
- Argentina – Alžírsko 3:0
- Rakousko – Jordánsko 3:1
- Argentina – Rakousko, pondělí 22. června, 19:00
- Jordánsko – Alžírsko, úterý 23. června, 05:00
- Jordánsko – Argentina, neděle 28. června, 04:00
- Alžírsko – Rakousko, neděle 28. června, 04:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Skupina K – Kolumbie vede tabulku, Portugalci si zkomplikovali situaci
Kolumbie dokázala porazit Uzbekistán 3:1 a vykročit za postupem. V dalším zápase si zkomplikovali situaci Portugalci. Tým plný hvězd včetně hvězdného Cristiana Ronalda nedokázal porazit Kongo a pouze remizoval 1:1. Proti outsiderovi z Uzbekistánu nesmějí již hráči z Pyrenejského poloostrova dopustit překvapení a musejí naplno bodovat. Kolumbie bude proti Kongu favoritem, avšak africký tým, jehož jádro tvoří hráči z Premier League, by si měl dojít minimálně pro třetí místo ve skupině.
- Portugalsko – DR Kongo 1:1
- Uzbekistán – Kolumbie, 1:3
- Portugalsko – Uzbekistán, úterý 23. června, 19:00
- Kolumbie – DR Kongo, středa 24. června, 04:00
- DR Kongo – Uzbekistán, neděle 28. června, 01:30
- Kolumbie – Portuglasko, neděle 28. června, 01:30
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
Skupina L – Angličané v čele společně s Ghanou
Anglie s kapitánem Harry Kanem i díky jeho dvěma brankám porazila Chorvatsko 4:1 a již přemýšlí nad postupem. Chorvaté, kteří patří mezi další favority, jsou v nepříjemné situaci a pouze výhra s Panamou je dostane zpátky do hry. Ghana proti Jihoameričanům vyhrála, tudíž může proniknout mezi 32 nejlepších i ze 3. místa.
- Anglie – Chorvatsko 4:2
- Ghana – Panama 1:0
- Anglie – Ghana, úterý 23. června, 22:00
- Panama – Chorvatsko, středa 24. června, 01:00
- Chorvatsko – Ghana, sobota 27. června, 23:00
- Panama – Anglie, 27. června, 23:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0