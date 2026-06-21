Čeká nás peklo, ví Holeš před Mexikem. S křečemi mívám problém ve vedru kvůli svalům
PŘÍMO Z USA | Jestliže nějaké otazníky v české sestavě před utkáním s domácím Mexikem na mistrovství světa existují, pak v jeho případě nikoli. Pište si, že Tomáš Holeš v základu chybět nebude. Stoper Slavie poprvé chyběl, pak patřil k nejlepším. Postupová MATEMATIKA ZDE >>>
Bylo složité do rozehraného turnaje vletět?
„Chystal jsem se i na první zápas s tím, že bych mohl naskočit třeba na nějakou část. Bral jsem to jako normální zápas. Cením si toho, že jsem dostal šanci ve druhém utkání. Aspoň jsem do něj šel čerstvější, než kdybych hrál to první.“
Dohrával jste duel ve středu pole, to už je nezvyk, ne?
„Už dlouho jsem se na té pozici neobjevil, ale s Tomášem Součkem to bylo v pohodě. Zase jsme si tam spolu po letech zahráli.“
Ze sebe jste měl dobrý dojem?
„Do nějaké osmdesáté minuty jsem se cítil dobře, pak mě bohužel chytla křeč. Fyzicky i fotbalově jsem měl dobrý pocit, bylo to v pohodě. Pak jsem udělal skluz a tím jsem si vyprovokoval křeč. Ale rozběhal jsem to, takže dobrý.“
Z čeho křeč pramenila? Ze zdejších podmínek?
„Myslím si, že jo. Obecně mám problém s velkým vedrem, hodně se potím. Tím, jak mám i dost svalů, nestíhají se dostatečně okysličovat. Občas mě tohle potkává.“
I kvůli náročnému cestování?
„Samozřejmě to ideální není, přeletů a přejezdů je hodně. Je to faktor, který ubírá na silách. Není to tak, že byste po tréninku sedli do rege, místo toho jedete v autobuse čtyřicet minut na trénink. Ale je to tak, jak to je. Nijak se tím nezaobírám. Zregenerovali jsme a teď do toho musíme dát všechno, je to pro nás zápas o život. Viděli jsme dva zápasy Mexika, hráli poměrně stejně. Už jsme si je pouštěli, teď na ně budeme koukat dva dny ještě daleko víc. Věřím, že trenéři je přečtou a budeme dobře připravení.“
Jak je na tom tým?
„V sobotu jsme měli den volna, byl jen rozjezdový trénink. Teď už se připravujeme na středeční zápas. Bude nesmírně důležitý, protože potřebujeme vyhrát. Musíme najít způsob, jak na Mexiko vyzrát, připravit se na jejich slabé stránky, abychom toho dokázali využít a zvládli to.“
Čím je konkrétně pro vás jako obránce specifické Mexiko?
„Je tam výborný útočník – Jimenéz z Premier League. A jak už to bývá asi u každého týmu, mají dobrá, rychlá křídla, která umí jeden na jednoho. Pokud se dostaneme do těchto situací, je to pro nás v každém zápase těžké. Na to se musíme nachystat.“
I na nadmořskou výšku? Téma se vrací...
„Už jsme se na to speciálními tréninky chystali, musím říct, že v prvním zápase to tolik znát nebylo. Sám nevím, jak to bude teď, když budeme hrát ještě o pár set metrů výš. Jsem zvědavý.“
I na atmosféru?
„Řekl bych, že nás čeká peklo. Ale všichni si to užijeme, atmosféra bude skvělá. Už asi nikdy nezažijeme to, že bychom hráli s Mexikem u nich doma na takovém stadionu. Těšíme se.“
Kapacita Edenu krát čtyři. Lze si to vůbec představit?
„Nelze... Celkově jsou stadiony tady v Americe obrovské a nádherné, atmosféry si užíváme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
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