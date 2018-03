Ikona? Já?! Jo, Lippi, smál se Jarolím. Prozradil, jak chce změnit sestavu

Kritiku po prohře s Uruguayí (0:2) vnímal, ale tlak veřejnosti Karel Jarolím neřeší. „Nepřipouštím si ho. Já už jsem se od toho oprostil,“ odvětil po nedělním tréninku. „Tlak si vytvářím jen sám na sebe, protože chci vyhrát stejně jako, věřím, všichni hráči. A v pondělí to nebude jiné. Hlavním úkolem je uspět a vyhrát.“

Co od Číny čekat?

„Asi to bude podobný soupeř jako Katar nebo Ázerbájdžán. Číňané mají živé hráče. Tvoří nový tým a došlo u nich k několika změnám. Určitý návod nám dal Wales. Na druhou stranu Velšané byli hodně efektivní a z prvních šancí se prosadili, takže pak měli zápas jasně ve své režii.“

Použijete něco z velšské taktiky?

„Ukázalo se, že jejich dobrý presink ve středu hřiště fungoval. Z toho Wales těžil hodně a dostávali se do nebezpečných situací. Stejně tak na Čínu platily ve správný moment přihrávky za obranu, na které ne vždycky uměla zareagovat. Ale podcenit nemůžeme nikoho, ani Čínu. V týmu má šikovné hráče. Nejhorší ale je si zapamatovat jejich jména, protože si čísla na dresech mění. Aby to člověk dal dohromady, tak je to složitý.“ (směje se)

Kdo vás zaujal?

„Teď vážně nevím, jak se jmenuje. To po mně nechtějte. (směje se) Ale šikovný byl hráč, který proti Walesu nastoupil s číslem 20. A nejenom on. Jak už jsem řekl, Číňané začali něco tvořit a stejně jako my sbírají zkušenosti. Nicméně s asijskými mužstvy hrají vyrovnané zápasy. Navíc jsme se mohli přesvědčit na vlastní kůži, že Katar nebyli žádní nazdárci, kopat uměli, a Čína je porazila. Podcenit nelze nic. Do toho dostali v zápase s Walesem facku, takže určitě budou chtít porážku 0:6 napravit.“

Prostor dostane Masopust a Kopic, budou i další změny

Ani český fanoušek čínské hráče moc nezná, zato na lavičce mají trenérskou ikonu...

„To bezpochyby. U nás?“

To jsem úplně nemyslel.

„Jo, na čínské straně, já jsem se lekl. (směje se) Marcelo Lippi je v Číně už dost dlouho. Má velkou kvalitu, jinak by ho tady nedrželi. Když jsem byl v Saúdské Arábii, tak si pamatuji, že byl s čínským klubem (Kuang-čou Evergrande) ve městě, kde hrála naše konkurence. To mužstvo měl tehdy srovnané. Takticky to umí a hodně praktikuje systém 4 – 3 – 3, v některých zápasech ale nastoupila Čína i na tři obránce. Asi podle toho, jaké hráče má zrovna k dispozici. Musíme být proto připravení na obě varianty.“

Jak vlastně Lippiho vnímáte? Sledoval jste jeho práce detailně?

„Od každého trenéra si člověk může něco vzít, to je jasný. Ale těch italských trenérů jeho generace bylo na nejvyšší úrovni poměrně dost. Konkrétně, abych vám teď řekl, jestli jsem nějaký prvek okopíroval od něj, to úplně ne.“

Plánujete proti Číně hodně pozměnit sestavu?

„Nějaké změny budou. Proti Uruguayi jsme z několika důvodů nastoupili na tři obránce. Chtěli jsme eliminovat útočníky Suáreze a Cavaniho a také tady nemáme dost křídelních hráčů, v podstatě jen dva klasické. Proti Číně ale budeme hrát na čtyři obránce a prostor dostanou oba křídelníci (Masopust a Kopic). Doufám, že to bude fungovat. Nějaká další změna bude i jinde v poli, včetně gólmanů.“

Prostřídají se Tomášové Koubek a Vaclík?

„Pravděpodobně jo. Jestli nenastane něco mimořádného, tak se oba v poločase prostřídají.“

